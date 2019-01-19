Hong Kong part 2: Tek uçak biletiyle 10 ada gezisi

Hareketli sokak pazarlarından dev gökdelenlerine kadar Hong Kong’un, dünyanın her yerinden insanları cezbetmeye devam etmesi şaşırtıcı değil. Hong Kong’un 250'den fazla ada ile çevrili olduğunu görmek aklımı başımdan aldı; yemedim, içmedim, gezebildiğim kadar ada gezdim. Kawloon olsun, Lantou olsun, Lamma olsun… Sana, kendi Hong Kongadanı keşfetmen için devasa bir ada haritası sunuyorum: Seç, beğen, gez!

250'DEN FAZLA ADA VAR DİYORUM

Gözleri çekik, elmacık kemikleri çıkık bir ırkın, Hong Kong’daki yaşantısının içine daldım. O ada senin, bu ada benim, vapurdan inmedim desem yeridir. Uçağın aşağıya doğru süzülürken, Hint Okyanusu’na art arda dizilmiş onlarca adacık göreceksin. Güzel haber: Her birine Hong Kong Adası’ndan vapur kalkıyor! Hong Kong’a gidip de tek bir adayı gezmek ayıp olur; 10 saat yol gitmişsin, 250 ada var diyorum… Tabii, bu adaların hepsi yerleşime açık olmasa da hem kendi halkı hem turist için gözde olanları var.

Pek çok gezgin, Hong Kong Adası'nın, bölgedeki 260 adadan sadece biri olduğunun farkında değil. Bu adaların büyük çoğunluğu kırsal ve yerleşimi yok, ancak farklı deneyimler sunan, kolay feribot mesafesinde bir düzine kadar küçük adalar var. Hong Kong Adası'ndan başlıyor turumuz. Hong Kong Adası'ndan sonra en ünlü ve en işlek ada Kawloon. Lantau, Macau, Kawloon, Lamma, Cheung ve Tsing Yi başta olmak üzere diğer adalara da havalı bir jet feribotuyla uygun fiyatlara gidebilirsin.

Bazı adaların özel iskelesi yok fakat hiçbirine ulaşmak dert değil. Maşallah öyle bir metro sistemi var ki, Hong Kong’un herhangi bir yerinden metroya bindin mi ulaşamayacağın yer yok.

LANTAU ADASI

Lantau Adası, 112 metrelik Büyük Buda'yı görmek için Ngong Ping 360 teleferiğiyle gidebileceğin bir yer. Sadece güzel manzaralarla karşılaşacaksın. Tabii ki, Lantau Adası aynı zamanda çoğu turist için Hong Kong Disneyland'ın da yaşadığı yer. Birçok gurbetçinin yaşadığı küçük Discovery Bay kasabasına uğrayın. Büyük Budha’nın merdivenlerine tırmanın ve bir selfie çekin. Hong Kong Adası’ndan hızlı feribota atlıyorsun; yaklaşık bir buçuk sonra Lantau’dasın.

LAMMA ADASI

Lamma Adası, Hong Kong anakarasına sadece yirmi dakikalık bir feribot yolculuğu mesafesinde. Dinlendirici bir günübirlik gezisi yapmak isteyen aileler için mükemmel. 20 dakikana kıyıp adayı dolaşmak ve gizli köşe ve kızıllıkları keşfetmek için bir bisiklet kirala. Lamma Adası, ayrıca Hong Kong'un en güzel plajı olarak etiketlenen güzel bir plaja sahip: So Shing Beach küçük bir koyda gizlenmiş ve yeşilliklerle çevrili. Tabii sıcak havayı yakalaman önemli.

CHEUNG CHEU ADASI

Şehirden kısa bir feribot yolculuğu olan Cheung Chau, gün boyunca sizi meşgul edecek cazibe merkezleriyle dolu. Deniz mahsulleri sevenleri böyle alalım. Ziyaret etmek için popüler bir restoran olan So Bor Kee; Sichuan usulü karidesleri ve istiridye omletleriyle pek bir havalı.

Cheung Chau küçük olmasına rağmen, burada ilgini çekecek ve daha fazlasını ummanı sağlayacak sayısız özellik var. Bu da, kısa doğa yürüyüşleri yapmayı, Yalan Kaya'yı ziyaret etmeyi ve elbette antik korsan mağarasını keşfetmeyi içerir! Bu arada unutmadan, mayıs ayında ziyaret etmeyi planlıyorsan, Cheung Chau Bun Festivali'ni kaçırmamaya dikkat et: Bu kutlamada, tüm köylü bir araya geliyor ve yerel kostümlerle sokaklarda dolaşıyor.

SHARP ADASI

Su sporlarını ve plajları sevenler için, Sharp Adası mükemmel bir yer! Sai Kung'a yakın bir konumda yer alan Sharp, adayı Kiu Tau adındaki bir kıyı adasına bağlayan doğal yeryüzü şekliyle popüler.

SharpAdası'nda iki plaj var: Hap Mun Bay ve Kiu Tsui Plajı. Kiu Tsui Plajı tüplü dalış ve kayık için mükemmel bir fırsat.

PENG CHAU ADASI

Bir kilometre kareden daha az olan bu şirin ada, 1950’lerde Hong Kong’u yaşamak isteyenler için adeta. Peng Chau, bozulmamış vahşi yaşamı ve rahatlatıcı yaşam tarzıyla ünlüdür. Finger Hill'i yürüyerek gezerek, panoramik manzaraların keyfini çıkarın ya da miras yollarına çıkarak, bu küçük kasabanın otantikliğine dalın.

YİM TİN TSAİ ADASI

Biraz ürkütücü bir serüven mi arıyorsun? Bu ada listenin başında olmalı! Yim Tin Tsai, bir zamanlar halkın ana gelir kaynağı olarak tuz üreten bir köydü. Ancak tuz endüstrisi azaldıkça, bölge sakinleri Hong Kong'un diğer bölgelerine taşındı ve adayı ıssız bıraktı.

Bu adadayken, bir zamanlar köylüler tarafından işgal edilmiş olan terk edilmiş evlerin serisini keşfedebilirsin. Yeterince cesursan, bu evlerin içine gir ve insanların geride bıraktıkları mobilya ve eşyalara tanık ol.

TAİ O ADASI

Tai O, Lantau Adası'nın gelgit düzlüklerinin üstündeki kirişlerin üzerine evlerini inşa eden bir balıkçı halk topluluğu olan Tanka halkına, ev sahipliği yapıyor. Bu sıra dışı yapılar, birbirine bağlı ve kelimenin tam anlamıyla su üzerinde yaşayan sıkı sıkıya bağlı bir topluluğu üzerinde taşıyor. Ne özelliği var dersen, diğer adalara nazaran gitmek pek cazip gelmese de, muhteşem bir Instagram fotoğrafı için iki kez düşünmelisin.

PO TOİ ADASI

Bu ada, Hong Kong'un 'Kuzey Kutbu' olarak adlandırılıyor. Ülkenin güney sınırında duran Po Toi Adası'nda vadettiği şeyse muhteşem granit manzaraları. Bu manzaraya bir kamp kurulmaz mı?

Adanın zirvesine ulaşmadan önce, birkaç saat boyunca yürüyüş yapmana gerek olsa da çeneni kapatacak panoramik bir manzaralar ile karşılaşacaksın. Bronz Çağı'na tarihlenen esrarengiz kaya oymaları aklını başından alacak.

TUNG PİNG CHAU ADASI

Hong Kong'daki tek tortul kayalardan oluşan ada olan Tung Ping Chau, kesinlikle kaçırılmaması gereken güzel bir ada. Ziyaret etmeye değer birçok tarihi tapınağın yanı sıra, Tung Ping Chau, Lan Kwo Shui ve Kang Lau Shek gibi büyüleyici kaya oluşumları ile tanınır. Bunun da ötesinde, bu adanın ince beyaz kumları ve berrak mavi suları ile pitoresk plajları var.

Not: Tung Ping Chau'ya giden feribotun, sadece hafta sonları ve resmi tatillerde çalıştığını unutmamalısın. Günübirlik bir deniz sefası için biraz daha sakin bir yer arıyorsan aklında olsun.

ÇİN'İN VEGAS'I: MACAU

'Çin'in Vegas'ı' olarak bilinen Macau, gerçekten de bir kumar merkez üssü. Burada lüks eğlence dünya çapında iken, şehir bundan daha fazlasını sunacak. Hong Kong Adası'ndan 1 saat uzaklıkta bulunan adaya giderken, yanında pasaportun ve birkaç bin Hong Kong doların olsa iyi olur. Çünkü Macau, kendi özgürlüğüyle çılgın bir bölge. Asyalıların hafta sonu mekânı, bu renkli adaya gitmek bir zahmet değil; dünyanın en büyük kumarhanesi The Venetian'da ünlü bir Çin yıldızını görebilir, çakma Eyfel Kulesi'nde bir fotoğraf çektirir, Venedik teknesinde tur atarsın. Grand Lisboa ve diğer otellerin mimarisine flash patlatmayı pek bir sevdim.