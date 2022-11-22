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Spor Honda'dan sürpriz adım! Türkiye devine sponsor olmaya hazırlanıyorlar
Spor

Honda'dan sürpriz adım! Türkiye devine sponsor olmaya hazırlanıyorlar

Japon otomotiv devi Honda, Beşiktaş'a sponsor olmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlılar anlaşma gereği bir Japon futbolcuyu takıma kazandıracak.

Yeniakit Publisher
2022-11-22 10:39:00 -
Honda'dan sürpriz adım! Türkiye devine sponsor olmaya hazırlanıyorlar

Beşiktaş’ta Başkan Ahmet Nur Çebi’nin 2 Ağustos’ta Honda ile yapılan sponsorluk anlaşmasında sarf ettiği “İki ülke arasında oluşan bu birlikteliği belki de ilerleyen süreçte takımımıza katılacak Japon bir futbolcu ile ya da Japonya’ya gidecek bir Türk futbolcu taçlandırırız inşallah” sözleri gerçek olmak üzere.

Siyah beyazlıların bir Japon oyuncuyu takıma kazandırmak için Honda ile yaptığı görüşmelerde Bochum’da oynayan sağ açık Takuma Asano ön plana çıktı. Japon otomobil devinin şu an milli takım ile Katar’da bulunan 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş’a transferi konusunda çalışmalara başladığı öğrenildi.

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