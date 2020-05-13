Honda’dan motosiklet kullanıcıları için yenilik

Honda, motosiklet kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak için yenilik yaptı.

Honda, amiral gemisi olan Gold Wing modeline Android Auto entegrasyonunun ekleneceğini duyurdu. Honda Gold Wing modelinde artık Android akıllı telefon kullanıcıları da müzik, telefon görüşmeleri ve mesajlaşma gibi uygulama hizmetlerini kullanabilecek. Gold Wing modelinin Android uyumlu yazılımının ise Haziran 2020’nin ortalarında güncellenmesi planlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre ilk kez 1975 yılında Kuzey Amerika’da satışa sunulan Gold Wing GL1000 modelinden bu yana geçen 45 yıl içerisinde Honda ürün gamının amiral gemisi olan Gold Wing serisi, Ekim 2017 tarihinde Kuzey Amerika’da yapılan tanıtımla dünyanın ilk Apple CarPlay entegrasyonuna sahip motosikleti oldu. Gold Wing kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran Apple CarPlay entegrasyonu, navigasyon özelliği ile sürüş deneyimini geliştirmeye yardımcı olurken uygulamaya özel hizmetler de kullanıcıların beğenisini kazandı.

Gold Wing serisine yeni eklenecek olan Android Auto entegrasyonu da Android uyumlu akıllı telefonları motosiklette kullanmanın basit ve güvenli yolunu sunuyor. Basitleştirilmiş arayüzü ve kullanımı kolay sesli komut sistemi ile sürücünün dikkati dağılmadan yola ve sürüşe odaklanmasını sağlıyor. Android Auto, sürücünün sevdiği müzik, medya ve mesajlaşma uygulamalarına motosikletten erişme imkanı tanıyor. Android Auto’nun Google Asistan özelliği sayesinde sürücü gözünü yoldan ellerini gidondan ayırmadan sesli komut özelliğini kullanarak sürüşüne odaklanabiliyor, bağlantıda kalabiliyor ve yolculuğunu daha eğlenceli hale getirebiliyor.

Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonunu daha fazla modele uygulayacak olan marka, dünya genelinde motosiklet kullanıcılarının yaşam tarzlarına daha fazla konfor ve rahatlık getirmeyi planlıyor.