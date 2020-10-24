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Ekonomi Honda Motosiklet Türkiye, “sosyal medyayı en iyi kullanan marka” oldu
Ekonomi

Honda Motosiklet Türkiye, “sosyal medyayı en iyi kullanan marka” oldu

Yarışma kapsamında Honda Türkiye’nin dijital reklam ajansı ile birlikte yürüttüğü sosyal medya hesaplarının bir yıllık performansı, toplam etkileşim ve hayran sayıları, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimleri, sektörel performansı, hashtag ve mention kullanımı gibi 30’dan fazla kriter doğrultusunda incelendi

Yeniakit Publisher
2020-10-24 11:33:11 -
Honda Motosiklet Türkiye, “sosyal medyayı en iyi kullanan marka” oldu

İSTANBUL (AA) - Honda Motosiklet Türkiye, sosyal medyaya damgasını vuran markaların ödüllendirildiği Social Media Awards Turkey’de Motosiklet Kategorisi’nde sosyal medyayı en iyi kullanan marka ödülünün sahibi oldu.

Honda’dan yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliği ile 2017 yılından bu yana gerçekleştirilen Türkiye’nin en kapsamlı ve ilk sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey 2020 ödülleri dijital ortamda düzenlenen bir tören ile sahiplerini buldu.

Social Media Awards Turkey 2020’de SocialBrands Veri Analizi Ödülleri kapsamında Motosiklet kategorisinde “Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Marka” ödülünü yine Honda Motosiklet Türkiye kazandı.

Honda Türkiye, tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre verilen SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri’nde, hiçbir başvuruda bulunmadan yalnızca performansı ile jürinin dikkatini çekerek Motosiklet kategorisinde Altın ödülün sahibi oldu.

Yarışma kapsamında Honda Türkiye’nin dijital reklam ajansı ile birlikte yürüttüğü sosyal medya hesaplarının bir yıllık performansı, toplam etkileşim ve hayran sayıları, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimleri, sektörel performansı, hashtag ve mention kullanımı gibi 30’dan fazla kriter doğrultusunda incelendi. İncelenen kriterler doğrultusunda Honda Motosiklet Türkiye, sosyal medya performansı ile motosiklet sektöründe yine rakiplerini geride bırakarak Social Media Awards Turkey 2020’de ödülün sahibi oldu.


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