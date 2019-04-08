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Seçim 2019 Sayfası

Homo destekçileri başkan seçildi

Müslüman Türk milletinin değerlerini hiçe sayarak sapkın homolara hamilik yapma sözü veren dört isim belediye başkanı seçildi.

08 Nisan 2019 Pazartesi 12:27
Homo destekçileri başkan seçildi

Seçilmeleri halinde belediyeleri LGBTİ’li sapkınlarla beraber yönetme sözü veren dört isim belediye başkanı olarak seçildi. Millete hizmet makamı olan belediyelerin imkanlarını sapkın homolara peşkeş çekme azmindeki başkanların ikisi CHP listelerinden seçilirken, bir isim HDP’den bir diğeri de Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) başkan olarak seçildi. Gayri ahlaki sözleşmeye imza atan Tunç Soyer CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olurken, Muammer Keskin de Şişli Belediye Başkanı oldu. Fatih Mehmet Maçoğlu, TKP’den Tunceli Belediye Başkanı seçilirken, HDP’li Orhan Çelebi de HDP’nin Akpazar Belediye Başkanı oldu. Eşcinsel sapkınlara verecekleri desteği protokol imzalayarak resmi hale getiren isimlerin tamamının, Türkiye’nin bölünmez bütünlüğüne düşman partilerden seçilmesi dikkat çekti.

CHP’li Soyer’den sapkınlara destek

CHP, HDP ve TKP listelerinden belediye başkanı seçilen isimler, kamunun imkanlarını sapkın homolara peşkeş çekmek için gün sayıyor. Belediye başkan adaylıkları sürecinde “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü” imzalayan dört isim resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığı koltuğunu garantiliyor.

Belediyelerin eşcinsel sapkınlarla birlikte yönetileceği anlamına gelen protokol, ahlaki bir çürümenin de önüne açıyor. Halka hizmet etmesi gereken belediye başkanlarının sapkınlarla ilgili projelerini taahhüt altına alması ise tepki çekiyor. 12 Eylül darbecilerinden Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer, CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Soyer, adaylığı sürecinde sapkın protokole imza attı. Soyer’in belediye başkanı olması, LGBTİ’li homolar için de büyük bir sevinç kaynağı oldu.

Şişli LGBTİ sömürüsüne maruz

CHP listelerinden İstanbul Şişli Belediye Başkanı seçilen Muammer Keskin de adaylığı döneminde sapkın homolarla bir araya gelerek protokole imza atmıştı. Halihazırda Şişli Belediyesi’nin her imkanından faydalanan LGBTİ’li ahlaksızların, CHP’li Keskin’in döneminde belediyeyi sömürmesinden korkuluyor. Sapkın homolara halk sağlığı merkezlerinin kapılarını açarak, normal vatandaşlarımızın hayatını tehlikeye atan Şişli Belediyesi’nin yeni dönemde bu hatasından vazgeçmesi beklenirken, Keskin’in önderliğinde daha büyük tavizlerin verilmesi bekleniyor. CHP zihniyetinden gördükleri müsemma nedeniyle Şişli ve çevresini mesken tutan LGBTİ’li homolar, sağlıklı vatandaşlarımız için de büyük tehlike meydana getiriyor.

TKP ve HDP’den homolara söz

Yurdumun tatlı su solcularına Ovacık’ta nohut yolduran ve devrim sloganları attıran TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu da homolara destek protokolüne imza atmıştı. Dünyanın gerçeklerinden habersiz birkaç solcu ergen irisinin idolü olan Maçoğlu, TKP’nin Tunceli Belediye Başkanı oldu. PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin adayları da homolara destek sözü verdi. Tunceli’nin Mazgirt İlçesi Akpazar Beldesi Belediye Başkanı seçilen Orhan Çelebi de gayri ahlaki protokole imza attı.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 12:27
  1. Tunceli
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. LGBTİ
  5. CHP
  6. HDP
  7. Türkiye Komünist Partisi (TKP)
  8. Tunç Soyer
  9. Muammer Keskin
  10. Fatih Mehmet Maçoğlu
  11. Orhan Çelebi
  12. TKP
  13. LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü
  14. eşcinsel sapkınlar
  15. 12 Eylül darbecileri
  16. Nurettin Soyer
  17. LGBTİ’li homolar
  18. TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu

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