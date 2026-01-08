Hollywood’da kara liste itirafı: Bardem Gazze çıkışı sonrası dışlandığını doğruladı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yürüttüğü saldırıları "soykırım" olarak nitelendiren ve bu doğrultuda kamuoyu ile net bir tavır paylaşan İspanyol aktör Javier Bardem, Batılı medya ve yapım şirketlerinin ağır sansür uygulamalarıyla karşı karşıya kaldı.

Paramount bünyesinde yer alan Skydance Media'nın başındaki David Ellison’un doğrudan dahil olduğu süreçte, Bardem’in de içinde bulunduğu çok sayıda isim kara listeye alındı.

HOLLYWOOD’DAN DIŞLANANLAR DAYANIŞMA İÇİNDE

Bardem’in açıklamasına göre, yalnızca kendisi değil, benzer görüşleri paylaşan yaklaşık 1800 sinema emekçisi de bu listede yer alıyor. ‘Filmworkers for Palestine’ adlı kolektifin hazırladığı ve aralarında Joaquin Phoenix, Mark Ruffalo, Emma Stone, Michael Moore, Rooney Mara, Omar Sy gibi isimlerin bulunduğu bildiride, İsrail'in Filistin halkına yönelik politikaları “apartheid” ve “soykırım” olarak tanımlandı. Bildiriye göre bu kişiler İsrail destekçisi sinema kuruluşlarıyla çalışmayı reddedeceklerini ilan etti.

ŞİRKETLERLE HESAPLAŞMA ZAMANI GELİYOR

Bardem, Zeteo’ya verdiği röportajda, kara liste uygulamasına şaşırmadığını belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: “Bu mesele sadece onların listesiyle ilgili değil, kiminle çalışmak istediğinizle ilgili. Bu, önümüzdeki yıllarda daha da netleşecek bir konu,” diyerek sektördeki dönüşümün altını çizdi.

Bardem ayrıca söz konusu açıklamanın Yahudi kimliğiyle değil, İsrail’i destekleyen şirketlerin insanlık dışı eylemlerine karşı olduğunu vurguladı: “Biz insanlara değil, bu soykırımı ve yasa dışı işgali destekleyen şirket ve kuruluşlara karşı duruyoruz,” diyerek bu tutumun yalnızca ideolojik değil, etik bir sorumluluk olduğunu belirtti.

ABD merkezli Paramount gibi şirketlerin, İsrail karşıtı görüşleri nedeniyle sanatçılara uyguladığı sansür ve yaptırımlar, Batılı ülkelerdeki medya tekellerinin ifade özgürlüğüne yönelik çelişkili tutumunu bir kez daha ortaya koydu. Javier Bardem’in sessiz kalmaması ve kamuoyuna durumu açıklaması ise Hollywood'da giderek artan baskıya karşı direnişin simgelerinden biri haline geldi.