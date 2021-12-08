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Medya Hollywood yıldızından Erdoğan açıklaması: Siz istemiyorsanız biz alırız
Medya

Hollywood yıldızından Erdoğan açıklaması: Siz istemiyorsanız biz alırız

Katıldığı programda açıklamalarda bulunan Oyuncu Reshad Strik, 'Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyorsanız biz alırız' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 03:10:00 - 2021-12-08 03:35:15

Oyuncu Reshad Strik, Orhan Karaağaç'ın hazırlayıp sunduğu "Son 33" programının konuğu oldu. Hollywood'u neden bıraktığını da anlattı. “Ben Hollywood yıldızı olmak istemiyorum, Cennette yıldız olacağım.”

'İstemiyorsanız biz alırız'

Oyuncu Reshad Strik, "Recep Tayyip Erdoğan'ı istemiyorsanız biz alırız. Gittiğim her müslüman ülke ona dua ediyor." ifadelerini kullandı.

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