Hollywood, Sarandon'ın Filistin'e destek göstermesinden rahatsız oldu

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon'ın, haftalardır yoğun saldırı altında tutulan Gazze'ye yönelik zulmüne tepki gösterdiği için Hollywood'la karşı karşıya geldi.

Hollywood’un önde gelen menajerlik şirketi UTA, oyuncuyla yollarını ayırdı.

İsrail'e tepki gösterdi işinden kovuldu.

Hollywood yetenek ajansı United Talent Agency (UTA), aktör Susan Sarandon'ı Filistin'e destek için düzenlenen mitingde yaptığı konuşmanın ardından işten çıkardı.

Oscar ödüllü oyuncu, Filistin'i desteklemek için birçok mitinge katılmış ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dair konuşmalar yapmıştı.

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Hafta sonu katıldığı bir mitingde ateşkes çağrısında bulunan Sarandon yaptığı konuşmada "Şu anda Yahudi olmaktan korkan pek çok insan var ve bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir his olduğunu tadıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

Sarandon, işgalci İsrail saldırılarına karşı Filistinlileri desteklemek için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini vurgulayarak "İnsanlar sorguluyor, insanlar ayağa kalkıyor, insanlar kendilerini eğitiyor, insanlar çocukken başlayan beyin yıkamadan uzaklaşıyor" diye konuşmuştu. Filistin'e destek mitinglerine katılan Yahudi toplumuna da teşekkür eden Sarandon "Güçlü olmaya, sabırlı olmaya, net olmaya ve konuşmaya cesareti olan herkesin yanında durmaya" çağrı yapmıştı