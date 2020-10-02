Hollanda’nın sigara paketlerine karşı “itici” politikası

Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı'nın, sigarayla mücadele konusunda aldığı karar gereğince, tüm sigara paketleri "itici" hale getirildi.

Dünden itibaren ülke genelinde sigara paketleri sadece koyu yeşil ve kahverengi bir görünüme sahip olacak.

Bu renklerin kullanılmasındaki amaç; tiryakileri sigara almaktan caydırması için özellikle seçildiği belirtildi.

Tek tip hazırlanacak paketlerin üzerinde, tiryakilerin alışkın olduğu markalara ilişkin herhangi bir işaret ya da görsel bulunmayacak.

Sigara paketlerinde sadece sigara kullanımının yol açtığı hastalıklara ilişkin uyarıcı ve itici görüntüler bulunacak.

Bundan dolayı Hollandalı tütün üreticileri, tiryakilerin yıllardır alıştığı görseller ile logoların yasaklanmasının, haksız rekabete yol açacağını belirtiyor. Ayrıca sigara satıcıları da hepsi birbirine benzeyen paketleri birbirinden ayırmanın zorlaşacağını söylüyor.