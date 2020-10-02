  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Hollanda’nın sigara paketlerine karşı “itici” politikası
Sağlık

Hollanda’nın sigara paketlerine karşı “itici” politikası

Hollanda'da dünden itibaren tren istasyonlarında sigara satışı ve içilmesi tamamen yasaklandı. İstasyonlarda küllük olarak işlev gören direklerin sonuncusu, Demiryolları Müzesi'ne bağışlandı. Ülke genelinde sigara paketleri de tek tip görünümde satılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 00:57:00 -
Hollanda’nın sigara paketlerine karşı “itici” politikası

Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı'nın, sigarayla mücadele konusunda aldığı karar gereğince, tüm sigara paketleri "itici" hale getirildi.

Dünden itibaren ülke genelinde sigara paketleri sadece koyu yeşil ve kahverengi bir görünüme sahip olacak.

Bu renklerin kullanılmasındaki amaç; tiryakileri sigara almaktan caydırması için özellikle seçildiği belirtildi.

Tek tip hazırlanacak paketlerin üzerinde, tiryakilerin alışkın olduğu markalara ilişkin herhangi bir işaret ya da görsel bulunmayacak.

Sigara paketlerinde sadece sigara kullanımının yol açtığı hastalıklara ilişkin uyarıcı ve itici görüntüler bulunacak.

Bundan dolayı Hollandalı tütün üreticileri, tiryakilerin yıllardır alıştığı görseller ile logoların yasaklanmasının, haksız rekabete yol açacağını belirtiyor. Ayrıca sigara satıcıları da hepsi birbirine benzeyen paketleri birbirinden ayırmanın zorlaşacağını söylüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu kadarına da pes! “AK Partili” dedikleri mafya bakın hangi partinin üyesi çıktı
Siyaset

Bu kadarına da pes! “AK Partili” dedikleri mafya bakın hangi partinin üyesi çıktı

Baran Kejanlı isimli şahıs, sosyal medyada yayınladığı videoda açıkça “mafyalık hizmeti” reklamı yaptı. Çamur medyası, Baran Kejanlı için “A..
Erdoğan'dan ABD, Rusya ve Fransa'ya Azerbaycan ayarı!
Siyaset

Erdoğan'dan ABD, Rusya ve Fransa'ya Azerbaycan ayarı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Minsk üçlüsü olan ABD, Rusya ve Fransa’ya, Azerbaycan – Ermenistan gerilimindeki tutumları nedeniyle tepki gösterdi...
Abdullah Ağar uyardı: Azerbaycan bunu yaparsa kaybeder
Gündem

Abdullah Ağar uyardı: Azerbaycan bunu yaparsa kaybeder

Katıldığı televizyon programında Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını değerlendiren Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Azerbaycan'ın müzakere masas..
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay