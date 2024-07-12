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Spor Hollanda'nın patronundan Avrupa'yı sallayacak açıklama: Finali Türkiye hak ediyordu
Spor

Hollanda'nın patronundan Avrupa'yı sallayacak açıklama: Finali Türkiye hak ediyordu

Yeniakit Publisher
2024-07-12 17:21:00 -
Hollanda'nın patronundan Avrupa'yı sallayacak açıklama: Finali Türkiye hak ediyordu

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un siyah-beyazlı takımda başarılı olacağına inandığını söyledi. Koeman, Türkiye'den daha önce teklifler aldığını belirterek A Milli Takım hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un siyah-beyazlı takımda başarılı olacağına inandığını söyledi. Koeman, Türkiye'den daha önce teklifler aldığını belirterek A Milli Takım hakkında da önemli açıklamalarda bulundu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale kadar yükselen Hollanda, İngiltere'ye son dakika golüyle mağlup olarak turnuvaya veda etti. Hürriyet gazetesine verdiği röportajda Koeman, İngiltere karşısında gösterdikleri mücadeleyi değerlendirerek, "İstekli ve arzulu bir oyun sergiledik. Ancak son dakikada yaptığımız küçük bir hata, elenmemize neden oldu" dedi.

FİNALİ BU İKİ TAKIM HAK EDİYORDU

A Milli Takım ve turnuvadaki performansları hakkında konuşan Koeman, Türkiye'nin turnuvanın en hırslı ve arzulu takımı olduğunu belirtti. Türkiye'nin maçlarının ikinci yarısında gösterdikleri performansla dikkat çektiğini söyleyen Koeman, "Maçın ikinci yarısında önlem almasaydık, bizi de eleyebilirlerdi. Çok heyecanlı bir maç oldu, özellikle son dakikalarda bir hayli korktuk. Ben Hollanda ile Türkiye’nin finalde karşılaşmasını isterdim çünkü finali bu iki takım hak ediyordu" ifadelerini kullandı.

BRONCKHORST'UN BEŞİKTAŞ'TAKİ GELECEĞİ

Koeman, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un başarılı olacağına inandığını belirterek, "Türkiye'de Hollanda'yı temsilen şu anda Giovanni van Bronckhorst var. İyi bir teknik adam. Beşiktaş’ta istediği sistemi oturtursa başarılı olmaması için neden yok" dedi. Koeman, Türkiye'nin futbolla yaşayan bir ülke olduğunu vurgulayarak, "Kazandığınızda iyi, kaybettiğinizde birden kötü oluyorsunuz" diye ekledi.

KOEMAN'IN TÜRKİYE'YE BAKIŞI VE GELECEK PLANLARI

Koeman, daha önce Türkiye'den ciddi projelerle teklifler aldığını ancak kabul etmediğini açıkladı. Şu an Hollanda Milli Takımı'nın başında olmaktan çok mutlu olduğunu ve büyük projelerinin olduğunu söyleyen Koeman, "2026 Dünya Kupası’nı hedefliyoruz" dedi.
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