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Gündem Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Gündem

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi, Pegida Hareketi liderinin Kur'an-ı Kerim'i yırtması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-24 13:05:00 - 2023-01-24 13:21:17
Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i hedef alan saldırı ile ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın 22 Ocak’ta kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz." denildi.
İsveç'in ardından bu kez Hollanda'da yaşanan ve kutsal değerlere hakaret eden ve nefret suçu içeren bu alçak eylemin, İslam düşmanlığının, ayrımcılığın ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da artık sınır tanımadığının açık ilanı olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Bu eylemler sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın temel hak ve özgürlüklerini, manevi değerlerini ve toplumsal hoşgörüyü doğrudan hedef almakta; ayrıca bir arada barış içinde yaşama kültürünü zedelemektedir." ifadelerine yer verildi.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI

Açıklamada, "Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız ve protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda’nın bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir. Hollanda makamlarının olayın failine yönelik gerekli işlemleri yapmasını, bu tür hadiselerin tekrarının önlenmesi amacıyla somut tedbirleri hayata geçirmesini bekliyoruz." denildi.

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Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Gündem

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

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