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Hollandalı isimden flaş sözler: PYD/PKK'ya karşı bakış açım değişti

Hollandalı gazeteci Rena Netjes, Türkiye yaptığı ziyaret sırasında Suriyeli sığınmacılarla yaptığı röportajların ardından terör örgütü PYD/PKK'ya karşı bakış açısının değiştiğini söyledi.

28 Aralık 2018 Cuma 19:21
Hollandalı isimden flaş sözler: PYD/PKK'ya karşı bakış açım değişti

Hollandalı gazeteci Rena Netjes, Türkiye-Suriye sınırında görev yaptığı dönemde Türkiye'ye gelen Suriyeli sığınmacılara neden kaçtıklarını sorduğunu ve 'YPG'den kaçtık' ve 'evlerimize el koydular' cevabı üzerine PYD/PKK terör örgütüne bakışının değiştiğini söyledi.

Gazeteci Netjes, terör örgütü PYD/PKK'nın bölge halkına uyguladığı baskı ve insan hakları ihlallerini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'ye sığınan çok sayıda Suriyeli, Suriyeli Kürt ve Suriye'deki Kürt siyasilerle röportaj yaptığını belirten Netjes, "Yaptığım röportajlardan sonra YPG/PYD'ye bakışım değişti. DEAŞ'e karşı mücadelesinden dolayı YPG'nin iyi olduğunu zannediyordum. 2016 Mart'ta Kilis sınırında iken Türkiye'ye gelen Suriyeli mültecilere neden kaçtıklarını sorduğumda 'YPG'den kaçtık' ve 'evlerimize el koydular' demeleri beni şaşırttı. Gaziantep ve Kilis'te karşılaştığım Suriyeli Kürt mülteciler de benzer hikayeler anlattı." ifadesini kullandı.

"Suriyeli kürtlerin itirazı var"

Netjes, Türkiye-Suriye sınırında çoğunlukla Suriyeli Kürtler ile görüştüğünü belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Diğer partilerdeki Suriyeli Kürt siyasetçilerden anladığım YPG/PYD tarafından üyeleri esir alınıyor, ofisleri kapatılıyor ve Cenevre'deki barış görüşmeleri için bölgeyi terk etmeleri engelleniyor. YPG/PYD'nin Esed ile anlaşma yapmış olması, Kürt siyasi partilerin çeşitliliği ve Suriye'deki diğerleri açısından kapsayıcı bir gündeme sahip olmaması yönünde Suriyeli Kürtlerin itirazları var."

Terör örgütü PYD/PKK'nın bölge halkına uyguladığı baskı ve insan hakları ihlallerinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Netjes, PYD/PKK'nın baskıcı rejim uygulamalarına, ele geçirdikleri köylerden Arap halkının kovulmasına ve çocukların savaştırılmasına da itirazlar olduğunu dile getirdi.

"YPG'den arınmış bir bölge olmasını istediğini düşünüyorum"

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde olası bir askeri harekatını anlayabildiğini ifade eden Netjes, "Türkiye'nin kendi sınırının büyük bir bölümünde bölgeye hakim olan ve üstelik ağır silahları olan PKK'nın Suriye şubesini istememesini anlayabiliyorum. Türkiye'nin kendi sınırında YPG'den arınmış bir bölge olmasını istediğini düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 19:21
  1. Kilis
  2. Gaziantep
  3. Pyd
  4. PKK
  5. Hollanda
  6. Hollanda Dışişleri Bakanı Frans Timmermans

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