Hollandalı çiftçiler inekleriyle mecliste
Hollanda hükümetinin iklim değişikliği planına öfkelenen yüzlerce çiftçi, inekleri ve traktörleriyle Lahey’deki meclis binasına gitti.
Hollanda’da hükümetin iklim değişikliğiyle mücadele için 2030’a kadar hayvanların yüzde 50 oranında azaltma planı ülkede çiftçileri ayaklandırdı. Yüzlerce öfkeli Hollandalı çiftçi, inekleri ve traktörleriyle Lahey’deki meclis binası önünde toplandı. Hükümetin planının tarım sektörüne büyük darbe vuracağını ve birçok kişinin işsiz kalacağını belirten protestocular, plan geri çekilmezse ineklerini ve büyükbaş hayvanlarını meclis önünde keseceklerini söyledi.