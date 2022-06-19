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Dünya Hollanda'dan tepki çeken Bosna adımı!
Dünya

Hollanda'dan tepki çeken Bosna adımı!

Bosna Savaşı'nda, Srebrenitza'da 8 bin Müslüman soykırıma uğramıştı. O sırada orada görev yapan Hollandalı askerlerin, Sırpları engellememesi tepki çekmişti. Hollanda'dan tepki çeken bir adım daha geldi. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Sırp güçlere kenti teslim eden Hollandalı askerlere yeterince sahip çıkılmadığını savundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-19 14:43:00 -
Hollanda'dan tepki çeken Bosna adımı!

Hollanda'da gündem Bosna Savaşı sırasında görev yapılan askerlere hükümetin "İade-i itibarda" bulunulmasında.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'daki en büyük katliam, Bosna Hersek'in Srebrenitsa kentinde yaşanmıştı. Birleşmiş Milletler Barış Koruma Gücü adına görev yapan Hollandalı askerlerin, kenti Sırp güçlere teslim etmesi 8 bin Müslüman erkek ve çocuğun öldürülmesiyle sonuçlanmış, Tom Karremans komutasındaki Hollanda görev kuvveti yaşananlardan sorumlu tutulmuştu.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Savunma Bakanı Kasja Ollongren ve Genelkurmay Başkanı Onno Eichelsheim, eski askerle buluşarak iade-i itibarda bulundu. Askerlerden özür diledi.

Hollandalı askerlere yeterince sahip çıkılmadığını öne sürdü.

Srebrenitsa Soykırımı sırasında görev yapan Hollandalı askerler için organize edilen törende konuşan Başbakan Rutte, askerlerin "imkansız bir göreve" gönderildiklerini savundu.

Rutte, soykırımdan Hollandalı askerlerin değil, Sırpların sorumlu olduğunu söyledi. Ülkesinin haksız eleştiri yağmuruna tutulduğunu öne sürdü. Hollanda Başbakanı, ayrıca ülkeye döndükten sonra askerlere yeterli yardımda ve destekte bulunulmadığı gerekçesiyle de özür diledi. Törende Hollandalı askerlere şeref ödülü verdi.

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