Hollanda'dan skandal Türkiye kararı! Her an duyurmaya hazırlanıyorlar

Hollanda hükümeti Türk turistleri ve yolcuları etkileyecek bir karar aldı. Sosyal medyada yayılan haberlerde Hollanda hükümetinin Amsterdam’dan aktarma yapacak Türk vatandaşlarından “transit vizesi” isteyeceği iddia edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, bu iddia, Hollanda hükümetinin resmi internet sitesi nederlandwereldwijd.nl’de de doğrulandı. Bu internet sitesinde Hollanda ve Hollanda’ya seyahatlerle ilgili sorulara resmi yanıtlar veriliyor.

Türk vatandaşlarının Hollanda’dan transit vizesi alması gerekecek

1 Aralık 2022’den itibaren geçerli olacak kural kapsamında Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan aktarma yaparak AB ya da Schengen bölgesi dışında bir yere seyahat edecek Türk vatandaşlarının Hollanda’dan transit vizesi alması gerekecek.

Hollanda hükümetinin neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor ve bu konuda da Hollanda hükümetinden bir karar gelmedi. Daha önce Hollanda üzerinden aktarma yaparak başka bir ülkeye uçacak Türk vatandaşlarının herhangi bir vize almasına gerek yoktu.

Schengen vizesi varsa sorun yok

Vize uygulamasından bazı Türk vatandaşlarının ise muaf olacağı duyuruldu. Şengen vizesi olanların ya da Kanada, ABD ya da Japonya’dan alınmış vizeleri olanların transit vize almasına gerek kalmayacağı belirtilirken Andorra, Şengen bölgesi ülkeleri, Kanada, Japonya, San Marino, ABD ile birlikte bazı Karayip ülkelerinde oturma izni olanlardan bu vizenin istenmeyeceği de duyuruldu.

Öte yandan diplomat ya da resmi görevde bulunanlar ile pilot ve havayolu personellerinin de bu vizeyi almasına gerek kalmadığı aktarıldı.