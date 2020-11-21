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Dünya Hollanda’dan skandal Azerbaycan kararı
Dünya

Hollanda’dan skandal Azerbaycan kararı

Azerbaycan ordusunun, 27 Eylül’de Dağlık Karabağ bölgesine başlattığı operasyonda ağır kayıplar veren Ermenistan’a Hollanda sahip çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:02:00 -
Hollanda’dan skandal Azerbaycan kararı

Hollanda Parlamentosu önceki gece yaptığı toplantıda Türkiye ve Azerbaycan’a yönelik yaptırım kararı çıktı. Dağlık Karabağ Savaşı sebebi ile yaptırım kararı alan Hollanda, Türkiye’ye silah satışına sınırlama getirecek. Hollanda öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve ailesine de yaptırım uygulayacak.
Sözde uluslararası hukuk savunucusu Hollanda’nın işgal edilmiş topraklarını kurtarmak ve kendi insanını savunmak için başlattığı harekatı hazmedemeyerek Azerbaycan ve ‘Azerbaycan bizim kardeşimiz’ diyerek arkasında duran Türkiye’ye yaptırım uygulama kararı alması, ikiyüzlülüğünü gözler önüne serdi.

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