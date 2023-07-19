Hollanda'dan hiç beklenmeyen Türkiye kararı! Bütün dünyaya böyle duyurdular
Hollanda; Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a savunma sanayi alanında uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdı.
Hollanda; Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'a savunma sanayi alanında uyguladığı ihracat kısıtlamalarını kaldırdı.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile Ekonomi ve İklim İşleri Bakanlığı, savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına yönelik kısıtlamayı kaldırma kararına ilişkin ortak metin yayımladı.
Üç bakanlığın hazırladığı savunma sektörünün ekonomik canlılığı, yenilikçi gücünün büyük ölçüde ihracata bağlı olduğuna ve bu sektörün cirosunun yarısından fazlasının (yüzde 54'ünün) ihracattan geldiğine vurgu yapılan ortak metinde, "Avrupa'da savunma iş birliğinde daha fazla yakınlaşmanın teşviki için Hollanda hükümetinin silah ihracat kontrolleri"yle ilgili aldığı önlemler yer alıyor.
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