Siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları Hollanda'da protesto edildi. Hollanda'dan Filistin'e destek gösterisi

Siyonist işgal rejimi, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 45 gündür havadan, karadan ve denizden yaptığı saldırılarla soykırım gerçekleştiriyor.

İşgalcilerin katliamlarına dünyanın dört bir yanından tepkileri gelmeye devam ediyor.

Saldırıların durdurulmasını isteyen halklar, sokaklara dökülerek tepki gösteriyor.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde binlerce kişi, Filistin'e destek gösterisi düzenledi.

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Aralarında her milletten göstericinin olduğu Filistin sevdalıları, siyonist işgal rejimini protesto etmek için bir araya geldi.

Gösteride, siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi'ne yönelik ablukası ve saldırıları telin edildi.

Hollanda’nın siyonist işgal rejimine desteğini bir an evvel kesmesi talebinde bulunan göstericiler, Filistinlilere 75 yıldır yapılan baskı ve zulme dikkati çekti.

"Özgür Filistin" pankartı taşıyan göstericiler "israil terörist, Netanyahu terörist" sloganları attı. (İLKHA)

Hollanda'dan Filistin'e destek gösterisi