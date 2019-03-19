Hollanda'daki tramvay saldırısı ile ilgili flaş açıklama! "Türk asıllı Gökmen Tanış'ın..."
Hollanda polisi, Utrecht kentinde dün bir tramvayda düzenlenen terör saldırısının şüphelisi olduğu iddia edilen Türk asıllı Gökmen Tanış ile saldırıda hayatını kaybedenler arasında herhangi bir bağ tespit edilmediğini açıkladı.19 Mart 2019 Salı 14:51
Hollandalı savcılar, dün düzenlenen saldırının şüphelisi Gökmen Tanış adlı kişiyle, Utrecht kentinde bir tramvayda öldürdüğü kişiler arasında şu ana kadar bir bağlantı tespit edilemediğini açıkladı.
Twitter'dan duyurdular
Utrecht polisi sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin 19 yaşında bir kadınla, 28 ve 49 yaşlarındaki iki erkek olduğunu da duyurdu.
Üç kişinin de ağır yaralı olarak tedavi altında oldukları kaydedildi.
Türkiye doğumlu 37 yaşındaki Gökmen Tanış, dün, şüpheli sıfatıyla bir evde gözaltına alınmıştı.
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