Hollanda'daki tramvay saldırısı ile ilgili flaş açıklama! "Türk asıllı Gökmen Tanış'ın..."

Hollandalı savcılar, dün düzenlenen saldırının şüphelisi Gökmen Tanış adlı kişiyle, Utrecht kentinde bir tramvayda öldürdüğü kişiler arasında şu ana kadar bir bağlantı tespit edilemediğini açıkladı.

Twitter'dan duyurdular

Utrecht polisi sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin 19 yaşında bir kadınla, 28 ve 49 yaşlarındaki iki erkek olduğunu da duyurdu.

Üç kişinin de ağır yaralı olarak tedavi altında oldukları kaydedildi.

Türkiye doğumlu 37 yaşındaki Gökmen Tanış, dün, şüpheli sıfatıyla bir evde gözaltına alınmıştı.