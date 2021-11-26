  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hollanda'da uçakları korumak için ilginç uygulama
Dünya

Hollanda'da uçakları korumak için ilginç uygulama

Amsterdam, uçak motorlarına giren kuşları durdurmak için bir domuz sürüsü kullandı. Havaalanından yapılan basın açıklamasında, yaklaşık 20 çiftlik hayvanının, Amsterdam'daki Schiphol Uluslararası Havalimanı'nı çevreleyen alanda kazlar gibi daha büyük kuşları kovalamak için kullanıldığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:06:00 -
Hollanda'da uçakları korumak için ilginç uygulama

Schiphol Havaalanı, Hollanda’nın ana uluslararası havalimanı ve Avrupa’nın en büyük ulaşım merkezlerinden biri. Londra Heathrow ve Paris Charles de Gaulle’den sonra Avrupa’nın en yoğun üçüncü havalimanı. Ancak uzun bir süredir uçak motorlarına giren, ya da uçaklara çarpan, zarar veren kuşlarla başı dertte. Yolcuların hayatlarını riske atabilecek ciddi kazalara neden olabilecek bu sorunu gidermek için de havaalanı yetkilileri çeşitli çalışmalar yapıyor.

Son olarak havaalanından yapılan bir basın açıklamasına göre; kuşları uzak tutmak için yaklaşık 20 çiftlik hayvanı kullanıldı.

Pilot proje, domuzların kuşları uçaklardan uzak tutmaya yardımcı olup olamayacağını öğrenmek için eylül ayında gerçekleştirildi. Proje, kuşları çeken besin kaynağını ortadan kaldırmak için domuzları kullandı. Domuzlar, yakın zamanda şeker pancarı hasadının yapıldığı iki pist arasındaki bir arazide otladı. Domuzların bulunduğu alandaki kuş aktivitesi, domuzların olmadığı bir arsa ile karşılaştırıldı. Schiphol sözcüsü Willemeike Koster CNN’ye verdiği demeçte, altı haftalık pilot projenin kasım ayının ilk haftasında sona erdiğini söyledi. Koster, projenin bilgilendirici olduğunu ve toplanan verilerin önümüzdeki aylarda inceleneceğini, domuzların daha uzun süreli kullanımına ilişkin kararın önümüzdeki yılın başlarında beklendiğini söyledi. Koster, 2020’de havaalanında yaklaşık 150 kuş çarpması görüldüğünü de belirtti.

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Lahana yapraklarını belinize sararsanız... Bu detayı kimse bilmiyor
Sağlık

Lahana yapraklarını belinize sararsanız... Bu detayı kimse bilmiyor

Bel ağrısı günlülk yaşantımızı olumsuz etkileyen durumlardan biri olarak biliniyor. Fakat bu ağrılara doğal yöntemlerle çözüm bulabilirsiniz..
Prof. Dr. Bengi Başer'den sokak olaylarını kışkırtma çabası!
Gündem

Prof. Dr. Bengi Başer'den sokak olaylarını kışkırtma çabası!

Pandemi sürecinde çizdiği felaket senaryoları ile halka korku pompalayan Prof. Dr. Bengi Başer, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı ile başlatılan..
Melik Yiğitel'den BAE tepkisi: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük
Gündem

Melik Yiğitel'den BAE tepkisi: İngiliz yapınca bir şey yok, Arap yapınca eline düştük

Gazeteci Melik Yiğitel, BAE'nin Türkiye'ye yaptığı yatırımla ilgili eleştirileri iki yüzlülük olarak tanımladı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay