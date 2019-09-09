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Hollanda'da silahlı saldırı! "Çok ciddi"

Hollanda'nın Dordrecht şehrinde silahlı bir kişinin açtığı ateşte 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 23:16
Hollanda'da silahlı saldırı! "Çok ciddi"

Yetkililer, saldırının bir evde gerçekleştiği ve bir kişinin ailesini öldürdüğünden şüphelendiklerini bildirdi. Şüpheli kişinin polis olabileceği duyuruldu.

Hollanda polisi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, bir kişinin de ağır yaralandığını duyurdu.

Dordrecht Belediye Başkanı Wouter Kolff da sosyal medya hesabından ‘çok ciddi bir silahlı saldırı’ ile karşı karşıya olduklarını ve olay yerine gittiğini duyurdu.

Yerel medya, polisin olayın meydana geldiği sokakta bulunduğunu duyurdu.

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 23:16
  1. Dordrecht
  2. Hollanda
  3. Dordrecht Belediye Başkanı Wouter Kolff

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