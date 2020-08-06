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Aktüel

Hollanda'da, riskli ülkelerden dönüşlerde Kovid-19 testi uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-08-06 21:58:44 -
Hollanda'da, riskli ülkelerden dönüşlerde Kovid-19 testi uygulanacak

ROTTERDAM (AA) - Riskli bölge ilan edilen ülkelerden Hollanda'ya yapılacak girişlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulaması yapılacağı bildirildi.

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo de Jonge, Başbakan Mark Rutte ile düzenlediği basın toplantısında, "riskli bölge" ilan edilen ülkelerden Hollanda'ya girişlerde Kovid-19 test yapma zorunluluğu olmayacağı fakat ülkeye giriş yapan yolcuların bu testi yapmasının kaçınılmaz hale getirileceğini söyledi.

Riskli bölge ilan edilen ülkelerden gelenleri mutlaka test yapmak istediklerini belirten de Jonge, test bölümünün yolcuların güzergahı üzerinde olacak şekilde tasarlanacağını ve görevliler tarafından yolcuların buraya yönlendirileceğini ifade etti.

De Jonge, havalimanlarındaki test uygulamasını bir hafta sonrası için hazır hale getirmek istediklerini ifade ederek, söz konusu ülkelerden giriş yapan yolcuların ayrıca 14 gün karantinada kalmaları gerektiğini ve yetkililer tarafından zaman zaman telefonla aranarak karantinada olup olmadıklarının kontrol edileceğini dile getirdi.

Almanya'da bu testin zorunlu olacağını söyleyen de Jonge, orada bu uygulamanın işleyişine bakılacağı ve ileride Hollanda'da da zorunlu hale getirilebileceğini kaydetti.

Başbakan Rutte da, ülkede son zamanlarda yükselen vaka sayılarını önleme amaçlı yeni kararları açıklayarak, temel kurallar ile birlikte 1,5 metre sosyal mesafe ve hijyen kurallara uymada gevşeklik gösterilmemesi gerektiğine vurguladı.

Bölgesel ve ülke bazında bazı önlemlerin alındığını açıklayan Rutte, belediyelere, maçlarda seyirci kısıtlaması veya bunun yasaklanması, restoran ve kafelere kapanış saati kısıtlamalar getirilmesi gibi buna benzer bazı önlemlerin alınabilmesi için geniş yetkiler verildiğini söyledi.

Rutte, ülke bazında ise daha önce restoranlar ve kafelerde alınan önlemlere ek olarak müşterilerin kişisel bilgilerinin kayıt altına alınmasının şart olacağını aktardı. Restoran, kafe, müze, tiyatro ve buna benzer yerlerde Kovid-19 vakası tespit edildiği takdirde bu mekanın iki hafta kapalı kalacağını bildirdi.

Yeni eğitim döneminde öğrenciler için açılış haftalarında yapılan etkinliklerin mümkün olduğunca çevrimiçi olarak organize edilmesi gerektiğini belirten Rutte, öğrenciler için düzenlenecek fiziksel toplantıların ise bilgilendirici olması gerektiğini ve sadece küçük gruplar halinde mümkün olabileceğini dile getirdi.





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