Hollanda'da otomobil seyircilerin arasına daldı Kuzey Hollanda Bölgesi'nde Leende köyünde, bir otomobilin araba yarışının ödül töreni esnasında seyircilerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da bir otomobilin araba yarışına katılan seyircilerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı. Doğu Brabant Bölgesi polisinden yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Hollanda Bölgesi'ndeki Leende köyünde araba yarışının ödül töreni sırasında, bir otomobilin seyircilerin arasına daldığı belirtildi. Açıklamada, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 4 kişinin yaralandığı kaydedildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin sevk edildiği, yaralanan dört kişinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. Polis, olayın muhtemelen kontrolden çıkan bir kavga sonucunda yaşandığını ve araştırmanın devam ettiğini aktardı. Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

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