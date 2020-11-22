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Dünya Hollanda'da öğrencilere İslam'ı hedef alan ödev verildi
Dünya

Hollanda'da öğrencilere İslam'ı hedef alan ödev verildi

Fransa'nın başını çektiği, İslam'ı hedef alan söylemlerin devamı Hollanda'dan geldi. Hollanda'da bir lisede öğrencilere "Neden bu kadar çok Müslüman terörist var?" ifadelerinin yer aldığı İslam'ı hedef alan bir ödev verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-22 00:58:00 -
Hollanda'da öğrencilere İslam'ı hedef alan ödev verildi

İslam'a karşı düşmanca söylemlerle Müslümanları hedef gösteren Hollanda'dan skandal bir haber daha geldi. Hollanda'da bir lise, öğrencilere din dersinde İslam'ı "şiddet dini" olarak gösteren bir ödev verdi. 

Öğrencilere Müslümanları hedef alan ödev

Fransa, Avusturya, Hollanda başta olmak üzere siyasilerin söylemlerinden dolayı dünyada İslamofobi artış gösteriyor. Fransa'da yaşanan Hz. Muhammed karikatürünün ardından şimdi de Hollanda'da bir lisede öğrencilere 'İslam'ı hedef alan bir ödev verildi.

Söz konusu derste çekilen ve sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta, din özgürlüğü ve İslam ile ilgili sorular arasında, "İnsanlar neden bu kadar çok şiddet üreten bir dine inanır?" ve "Neden bu kadar çok Müslüman terörist var?" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

 

Tepkilerin üzerine okul geri adım attı

Müslümanların yoğun tepkisi üzerine yazılı açıklama yapan ve geri adım atan Leiden kentindeki Visser't Hooft Lisesi, bu hafta okulda görülen din dersi sırasında "din özgürlüğü ve İslam" konulu yazı ödevinde yer alan bazı soruları tasvip etmediklerini belirtti. 

Küçük bir grubun eylemlerinden hiçbir dinin veya felsefenin sorumlu tutulmaması gerektiği görüşünü savunduklarının kaydedildiği açıklamada, "Kökeni, dini ve cinsel yönelimi ne olursa olsun birbirimize saygı duymalıyız ve insanların söz konusu ödevden incinmesinden dolayı üzüntü duyuyoruz. Niyetimiz kesinlikle bu değildi." ifadesi kullanıldı.

Yerel basında çıkan haberlerde de Müslüman bir öğrencinin ödevin işlendiği derste, sınıfı üzülerek terk ettiği bilgisi aktarıldı.

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