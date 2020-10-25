  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hollanda'da Kovid-19 salgınında 10 bin 203 ile "en yüksek günlük vaka" kaydedildi
Aktüel

Hollanda'da Kovid-19 salgınında 10 bin 203 ile "en yüksek günlük vaka" kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-10-25 23:52:55 -
Hollanda'da Kovid-19 salgınında 10 bin 203 ile "en yüksek günlük vaka" kaydedildi

AMSTERDAM (AA) - Hollanda'da "kısmi karantina" uygulanmasına rağmen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 10 bin 203 vaka ile şu ana kadar görülen "en yüksek günlük vaka sayısı" kaydedildi.

Hollanda Devlet Sağlık ve Çevre Enstitüsünden (RIVM) yapılan açıklamada, son 24 saatte 10 bin 203 vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgının başlamasından bu yana toplam vaka sayısı 291 bin 254'e, hayatını kaybedenlerin sayısının da 7 bin 46'ya ulaştığı bildirildi.

- Hükümetin uyarıları dikkate alınmıyor

Hilversum şehrinde uyarılara rağmen bir araya gelen 300 kişinin katıldığı partiye baskın düzenlendi.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamada, "kısmi karantina" uygulanmasına rağmen 300 kişinin bir araya geldiği partiye baskın yapıldığı ve 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

- "Kısmi karantina" uygulaması

Hollanda'da hükümet, 14 Ekim'de 4 haftalık "kısmi karantina" uygulamasına geçildiğini açıklamıştı.

Kısıtlamalar kapsamında restoran ve barlar yeniden kapatılırken, toplu taşıma seferleri de azaltılmıştı.

Hollanda'da medyasında çıkan haberlerde, saat 20.00'den sonra alkollü içki satın almak isteyenlerin otel odası kiraladığı aktarılmıştı.

Alkollü içecek satışı saat 20.00'den sonra yasaklanırken, uyarıların ciddiye alınmaması sebebiyle oteller de alkol yasağına dahil edilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni nesil bunlarla zehirleniyor! Sözde Türkiye 'güzeli' rezil oldu
Gündem

Yeni nesil bunlarla zehirleniyor! Sözde Türkiye 'güzeli' rezil oldu

"Miss Turkey 2018" adlı rezil yarışmada sözde ‘Türkiye güzeli’ seçilen ve kokuşmuş magazin medyasının pohpohladığı Şevval Şahin’in, katıldığ..
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek
Gündem

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek

İstanbul'da koronavirüs salgını zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü dün ..
El Kaide'nin iki numaralı adamı öldürüldü
Dünya

El Kaide'nin iki numaralı adamı öldürüldü

El Kaide'nin iki numarası Abu Muhsin el-Masri, Afgan güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay