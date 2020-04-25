Hollanda'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 4 bin 409'a çıktı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte hayatını kaybedenlerin sayısı 120 artarak 4 bin 409'a ulaştı.



Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü, Kovid-19'la ilgili bilgileri güncelledi.



Buna göre, ülkedeki hastanelerde tedavi görenlerin sayısı son 24 saatte 100 artarak 10 bin 381 oldu.



Kovid-19 görülen kişi sayısının 655 artarak 37 bin 190'a çıktığı ülkede, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da 120 artışla 4 bin 409'a yükseldi.



