  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hollanda'da karantina önlemleri geri geliyor
Aktüel

Hollanda'da karantina önlemleri geri geliyor

Yeniakit Publisher
2020-10-13 21:35:15 -
Hollanda'da karantina önlemleri geri geliyor

LAHEY (AA) - Hollanda'da hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle bar ve restoranların kapatılması ve kapalı alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi yönünde karar alındığını açıkladı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte hükümetin aldığı kararlara ilişkin düzenlediği basın toplantısında, yarın gece yarısından itibaren restoran ve barların yeniden kapatılacağını bildirdi.

Rutte, 13 yaşından büyükler için kapalı alanlarda maske takılmasının zorunlu hale getirildiğini belirterek, "Baharda yaşananların tekrarlamasını istemiyoruz." dedi.

Ev partilerinin yasaklandığını dile getiren Rutte, evlere 3 kişiden fazla misafir kabul edilmemesini istedi. Rutte, toplu taşıma seferlerinin de azaltılacağını ifade ederek, "kısmi karantina"ya geçileceğini ve saat 20.00'den sonra alkollü içecek satışının yasaklandığını kaydetti.

Hollanda Sağlık Bakanı Hugo De Jonge de durumun daha da kötüleşmesi durumunda tamamen karantinaya geçilmesinin "kaçınılmaz" olduğuna işaret ederek, "tedbirleri kaldırılmanın en hızlı yolu onları sıkıca uygulamaktır." diye konuştu.

Yeni tedbirler kapsamında amatör spor etkinlikleri ve diğer etkinlikler çarşamba gecesinden itibaren yapılmayacak.

- Vaka ve ölü sayısındaki artış önlenemiyor

Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Ulusal Sağlık ve Çevre Enstitüsü (RIVM) bu sabah yaptığı yazılı açıklamada, son 24 saat içinde 7 bin 393 ve son bir haftada 43 bin 903 yeni vaka tespit edildiğini bildirmişti.

RIVM, ölü sayısının ise 150 artarak 6 bin 587'ye çıktığını açıklamıştı.

RIVM, son bir haftada tespit edilen vaka ve gerçekleşen ölüm sayısının önceki haftaya göre yüzde 60 arttığına dikkati çekmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsveçli bakan ne yapacağını şaşırdı! Çavuşoğlu yüzüne baka baka söyledi
Gündem

İsveçli bakan ne yapacağını şaşırdı! Çavuşoğlu yüzüne baka baka söyledi

İsveç Dışişleri Bakanı Linde ile ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, mevkidaşının yüzüne karşı "Siz kimden ..
Aksungur SİHA'yı gören Yunan spiker kıskançlıktan böyle kudurdu
Gündem

Aksungur SİHA'yı gören Yunan spiker kıskançlıktan böyle kudurdu

TUSAŞ firması tarafından üretilen ANKA'nın geliştirilmiş versiyonu olan Aksungur SİHA hakkında konuşan Yunan spiker İoannis Theodoratos kısk..
Yunanistan paniğe kapıldı: 56 kilometre...
Dünya

Yunanistan paniğe kapıldı: 56 kilometre...

Oruç Reis'in yeniden Akdeniz'e hareket etmesi Yunan basınında gündeme oturdu. Yunanlılar, Türkiye'nin son hamlesi ile rahatlık döneminin son..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay