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Aktüel Hollanda'da hayvanat bahçesinden kaçan şempanzeler itlaf edildi
Aktüel

Hollanda'da hayvanat bahçesinden kaçan şempanzeler itlaf edildi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 16:38:24 -
Hollanda'da hayvanat bahçesinden kaçan şempanzeler itlaf edildi

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da hayvanat bahçesinden kaçan iki şempanze vurularak itlaf edildi.

Yerel basında çıkan haberde, Amersfoort hayvanat bahçesinden kaçan iki erkek şempanzenin tehlikeli durum oluşturabilecek davranışlar sergiledikleri belirtildi.

Haberde, hayvanat bahçesi yetkililerinin durumun kötüleşmemesi için şempanzeleri vurdukları ifade edildi.

Şempanzelerin kapısı açık kalan kafeslerinden kaçtıkları belirtilen haberde, hayvanların dışarıda oldukları sırada, hayvanat bahçesi ziyaretçilerinin bulundukları yerlerde güvenlik altına alındıkları vurgulandı.

Olayda çalışanların ve ziyaretçilerin zarar görmediği bildirildi.



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