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Hollanda'da evsizlerin sayısı iki kat arttı

Ülkede, evsizlerin sayısı 10 yılda iki kat artarak 17 bin 800'den 39 bin 300'e yükseldi- Batılı olmayan göçmen kökenli evsizlerin sayısı ise 6 bin 500'den 18 bin 300'e yükselerek yaklaşık üç kat arttı- Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı Devlet Müsteşarı Paul Blokhuis:- "Zengin bir ülkede insanları iyi bir çatı altında barındırmayı başaramadığımız için utanmamız gerekir"

23 Ağustos 2019 Cuma 13:37
Hollanda'da evsizlerin sayısı iki kat arttı

ROTTERDAM (AA) - Hollanda'da evsizlerin sayısı 10 yılda iki katına çıktı.

Hollanda İstatistik Bürosunca (CBS) yapılan araştırmada, ülkede 18 ile 65 yaş arası evsizlerin sayısının 2009'da 17 bin 800 iken, 2018'de 39 bin 300'e yükseldiği bildirildi.

Araştırmada, evsizlerin yüzde 57'sinin göçmen kökenli olduğu, Batılı olmayan göçmen kökenli evsizlerin sayısının ise yaklaşık üç kat artarak 6 bin 500'den 18 bin 300'e çıktığı belirtildi.

Bu kişilerin yüzde 16'sını kadınların oluşturduğu tespitine yer verilen araştırmada, 18 ile 30 yaş arası evsizlerde ise sayının üç kat artarak 4 binden, 12 bin 600'e yükseldiği ifade edildi.

Evsizlerin yüzde 37'isinin Amsterdam, Rotterdam, Lahey ve Utrecht gibi büyük şehirlerde yaşadığı kaydedildi.

Ülkede kaçak yaşayan evsizlerin araştırmaya dahil edilmediği aktarıldı.

Hollanda Sağlık, Refah ve Spor Bakanlığı Devlet Müsteşarı Paul Blokhuis, kamu yayın kuruluşu NOS'a yaptığı açıklamada, rakamların "ürkütücü" olduğunu belirterek, "Ülkede, evsizlerin sayısında düşüş yerine artış gösterdiğini biliyorduk fakat güçlü bir artışın olması hayal kırıklığı. Zengin bir ülkede insanları iyi bir çatı altında barındırmayı başaramadığımız için utanmamız gerekir." dedi.






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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 13:37
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