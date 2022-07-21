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Dünya Hollanda'da denizde feci kaza! Tekne ile deniz taksisi çarpıştı
Dünya

Hollanda'da denizde feci kaza! Tekne ile deniz taksisi çarpıştı

Hollanda'da Nieuwe Maas Nehri’ndeki Erasmus Köprüsü’nün altından geçen tur teknesi ile deniz taksisi çarpıştı. Deniz trafiği kaza nedeniyle durdurulurken, batan deniz taksisindeki 1’i çocuk 6 kişi sudan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 17:30:00 - 2022-07-21 17:49:55

Hollanda’nın Rotterdam kentinde tur teknesi ile çarpışan deniz taksisi battı. Batan taksideki 6 kişi kurtarıldı.

Hollanda’nın Rotterdam kentinde yer alan Nieuwe Maas Nehri’ndeki Erasmus Köprüsü’nün altından geçen tur teknesi, deniz taksisiyle çarpıştı. Tur teknesi bir süre sonra dururken, deniz taksisi battı. Bölgeye kurtarma ekibi sevk edildi. Batan deniz taksisindeki 1’i çocuk 6 kişi sudan çıkarıldı.

Deniz trafiği durduruldu

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, deniz trafiği durduruldu.

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