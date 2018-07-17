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Hollanda'da aranan şahıs Trabzon'da enselendi

Hollanda’da cinayetten aranan E.K. isimli şahıs Trabzon’da konakladığı otelde yakalandı.

17 Temmuz 2018 Salı 18:53
Hollanda'da aranan şahıs Trabzon'da enselendi

Hollanda'da adam öldürme suçundan 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs Trabzon'da yakalandı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri Hollanda'da işlediği kasten adam öldürme suçundan Ankara Ağır Ceza Mahkemesince toplamda 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. isimli şahsı yakaladı.

Trabzon'da bir otelde konakladığı tespit edilen E.K. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 18:53
  1. Ankara
  2. Hollanda
  3. Trabzon

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