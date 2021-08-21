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Spor Hollanda'da Ali rüzgarı
Spor

Hollanda'da Ali rüzgarı

Bursaspor’dan olaylı bir şekilde ayrılan ve Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’a transfer olduktan sonra, Hollanda 1. lig ekibi NEC Nijmegen’e kiralanan Ali Akman ilk onbirde çıktığı ilk maçta golle tanıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 18:42:00 - 2021-08-21 18:43:24
Hollanda'da Ali rüzgarı

Bursaspor’dan olaylı bir şekilde ayrılan ve Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt’a transfer olduktan sonra, Hollanda 1. lig ekibi NEC Nijmegen’e kiralanan Ali Akman ilk onbirde çıktığı ilk maçta golle tanıştı. Son olarak Bursaspor’un ‘Ayağa Kalk Bursa’ kampanyasına bağışladığı 16 bin 16 liralık bağışın bile kendisine iade edildiği ve Bursa’da istenmeyen adam ilan edilen Akman’ın etkili futbolu Hollanda’da göz kamaştırdı.

Milli futbolcumuz Ali Akman, Hollanda 1. Ligi'nde golle tanıştı. NEC Nijmegen'in ligin 2. haftasında konuk ettiği Zwolle'yi 2-0 yendiği maça ilk 11'de başlayan Akman, 4. dakikada takımının ilk golünü kaydetti.

Ev sahibi ekibin diğer golünü ise 42. dakikada Jonathan Okita'dan geldi. Zwolle'de Sam Kersten, 88. dakikada gördüğü direk kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Nijmegen, ilk galibiyetini ve ilk puanlarını aldı. Ali Akman, Ajax ile oynanan ve 5-0 kaybedilen 1. hafta maçında 66. dakikada oyuna dahil olmuştu.

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