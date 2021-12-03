Hollanda polisi, PKK’nın, ‘Kimyasal silah’ yalanına gözaltıyla karşılık verdi
Terör örgütü PKK'nın Avrupa yapılanması tarafından Hollanda’da ‘Kimyasal silah’ yalanı için gösteri yürüyüşü düzenlendi. Hollanda, yürüyüşe gözaltılarla karşılık verdi.
Yeni Akit / ANKARA
Hollanda polisi, terör örgütü PKK’nın Avrupa yapılanması tarafından düzenlenen gösteri yürüyüşüne müdahale ederek 30 terör destekçisini gözaltına aldı ve yasal işlem başlattı.
Hollanda’nın Den Haag kentinde PKK’nın Avrupa yapılanması tarafından organize edilen eylemde terör destekçileri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) sınır ötesi operasyonlarında, ‘kimyasal silah kullanıldı’ yalanlarını dillendirmek için gösteri düzenlemeye çalıştı.
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) önünde gösteri düzenlemek isteyen gruba yasadışı eylem yaptıkları gerekçesiyle polis uyarılarda bulundu. Uyarıları dikkate almayan göstericilere polis müdahale ederken, çıkan arbedelerin ardından Hollanda polisi, 10 terör destekçisini gözaltına aldı.