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Spor Hollanda karşısında 11'imiz..
Spor

Hollanda karşısında 11'imiz..

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Hollanda-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Yeniakit Publisher
2021-09-07 20:42:00 -
Hollanda karşısında 11'imiz..

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Hollanda-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Johan Cruyff Arena

Hakemler: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini (İtalya)

Hollanda: Bijlow, Blind, Van Dijk, De Vrij, Dumfries, Klaassen, De Jong, Wijnaldum, Bergwjin, Berghuis, Depay

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz

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