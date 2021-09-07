Hollanda karşısında 11'imiz..
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Hollanda-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Hollanda-Türkiye karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Johan Cruyff Arena
Hakemler: Daniele Orsato, Fabiano Preti, Alessandro Giallatini (İtalya)
Hollanda: Bijlow, Blind, Van Dijk, De Vrij, Dumfries, Klaassen, De Jong, Wijnaldum, Bergwjin, Berghuis, Depay
Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Burak Yılmaz