Hollanda, Fransa, İspanya! Avrupa'da enerji krizi: 3 Avrupa ülkesi başı çekiyor, skandal rapor

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı başlattığı işgal girişimi 9. ayını geride bıraktı. Yaptırımların odağında olan Rusya, AB ülkelerine ve ABD’ye gazı kısmakla karşılık verdi. Enerji krizine çare arayan Avrupa 27 üyeli blok teklif konusunda ikiye bölündü. Avrupa Birliği Komisyonu'nun doğalgaz fiyatına megavatsaat başına 275 euro tavan fiyat uygulamasına yönelik teklifini görüşmek için bir araya gelen AB enerji bakanları üst sınır için yine anlaşamadı.

Polonya ise enerji krizinde Almanya’yı hedef aldı. Financial Times’ta yer alan haberde çarpıcı bir rapor yer aldı. Buna göre, Avrupa'nın Rus sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) İthalatı 2022'de rekor kırdı. İthalatçılar listesinde 3 Avrupa ülkesi başı çekiyor. Bunlar Belçika, Fransa, İspanya ve Hollanda…

MOSKOVA’DAN AB’YE BİR DARBE DAHA

AB'nin Rus gazına tavan fiyat belirlemek için çaba gösterirken, Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya’nın enerji kaynaklarını tavan fiyat belirleyenlere satmamaya kararlı olduğunun altını çizdi.

Raporda, Avrupa'nın bu yıl Ocak-Ekim ayları arasında küresel pazardan 111 milyar metreküp LNG ithal ederek ithalat hacmini yüzde 70 oranında artırdığı bilgisi de yer aldı.

PUTİN’İN MESAJINI HATIRLATTI

Kremlin Sözcüsü Peskov, 'Eylemlerimizi Başkan Putin'in bu tür ülkelerle petrol ve petrol ürünleri veya gaz ticareti yapmayacağımız yönündeki açıklamasına dayandırıyoruz' diyerek Rusya Devlet Başkanı Putin’in açıklamalarını bir kez daha hatırlattı.

Gazprom, geçtiğimiz Nisan ayında GasTerra’nın ruble ile ödemeyi reddettiği için doğal gaz akışını askıya alınacağını bildirmişti. Gazprom ruble konusunda kararlılığını ruble ile ödeme yapmayı reddeden Finlandiya’ya gaz arzını kesmişti.

Ayrıca: Hollanda hükümeti Türk turistleri ve yolcuları etkileyecek bir karar aldı. Sosyal medyada yayılan haberlerde Hollanda hükümetinin Amsterdam’dan aktarma yapacak Türk vatandaşlarından “transit vizesi” isteyeceği iddia edildi.

Bu iddia, Hollanda hükümetinin resmi internet sitesi nederlandwereldwijd.nl’de de doğrulandı. Bu internet sitesinde Hollanda ve Hollanda’ya seyahatlerle ilgili sorulara resmi yanıtlar veriliyor.

Türk vatandaşlarının Hollanda’dan transit vizesi alması gerekecek

1 Aralık 2022’den itibaren geçerli olacak kural kapsamında Amsterdam Schiphol Havalimanı’ndan aktarma yaparak AB ya da Schengen bölgesi dışında bir yere seyahat edecek Türk vatandaşlarının Hollanda’dan transit vizesi alması gerekecek.

Hollanda hükümetinin neden böyle bir karar aldığı henüz bilinmiyor ve bu konuda da Hollanda hükümetinden bir karar gelmedi. Daha önce Hollanda üzerinden aktarma yaparak başka bir ülkeye uçacak Türk vatandaşlarının herhangi bir vize almasına gerek yoktu.

Schengen vizesi varsa sorun yok

Vize uygulamasından bazı Türk vatandaşlarının ise muaf olacağı duyuruldu. Şengen vizesi olanların ya da Kanada, ABD ya da Japonya’dan alınmış vizeleri olanların transit vize almasına gerek kalmayacağı belirtilirken Andorra, Şengen bölgesi ülkeleri, Kanada, Japonya, San Marino, ABD ile birlikte bazı Karayip ülkelerinde oturma izni olanlardan bu vizenin istenmeyeceği de duyuruldu.



Öte yandan diplomat ya da resmi görevde bulunanlar ile pilot ve havayolu personellerinin de bu vizeyi almasına gerek kalmadığı aktarıldı.