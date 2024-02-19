Hollanda faşistinden küfürbaz Feyza’ya destek!
Allah'ın nizamı şeriata söven hadsiz avukat Feyza Altun'a destek, Hollandalı faşist Geert Wilders'tan geldi.
Türkiye Feyza Altun'un şeriata küfrünü tartışırken, hadsizliğe destek Hollanda faşisti Geert Wilders'tan geldi.
28 Şubat artığı avukat Altun, sosyal medya hesabından milyonlarca inananın bulunduğu Türk halkının değerlerine küfretti.
Allah'ın nizamı şeriata söven Altun'un hadsizliği infiale sebep oldu.
Feyza Altun hem hadsiz bir mesaj paylaşarak inananların duygularını incitirken hem de üste çıkmaya çalıştı. Sesi her zaman olduğu yüksek çıkan laikçiler, manevi değerlerine hakarete sessiz kalmayan inanları hedefe koydu.
Faşist Wilders'tan destek
Altun'a destek veren Hollandalı Wilders ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Feyza Altun bir kahramandır." ifadelerini kullandı.
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