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Hollanda basınına CHP'li il başkan yardımcısından skandal 'Türk Baharı' açıklaması! "AK Partililer silahlandı"

CHP'nin bilişimden sorumlu il başkanı yardımcısı Torun'un, Hollanda basınına verdiği röportajda, "Başarısız darbe sonrasında AK Partililerin çoğu silahlandı. Bu yüzden risk alamayız" sözlerini kullanması büyük tepkilere neden oldu.

29 Haziran 2018 Cuma 22:20
Hollanda basınına CHP'li il başkan yardımcısından skandal 'Türk Baharı' açıklaması! "AK Partililer silahlandı"

24 Haziran'da erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi için sandıklara giden Türkiye, seçimini Recep Tayyip Erdoğan'dan yana yaptı. CHP sandık sonuçlarında büyük bir yenilgi aldı.

Bu ağır yenilgiden bir gün sonra CHP İstanbul Gençlik Kolları Bilişimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Güney Torun'un Hollanda medyasına verdiği röportaj 'pes' dedirtti.

AK Partililerin silahlandığı iddiasında bulunan Torun, Ortadoğuyu kasıp kavuran "Arap Baharı"na göndermede bulunarak Türkiye'ye yönelik korkunç bir algı operasyonuna imza attı.

"AK PARTİLİLER SİLAHLANDI RİSK ALAMAYIZ"

Torun'un Hollanda'da yaşayan Türk gazeteci Fidan Ekiz'e verdiği röportajda "İnsanlar Türk baharı konusunda neden birşey yapmadığımızı soruyor. Başarısız darbe sonrasında AK Partililerin çoğu silahlandı. Bu yüzden risk alamayız" ifadeleri sosyal medyada büyük tepki aldı.

SAVCILIK NEDEN BEKLİYOR?

Savcılığın hala harekete geçmediği belirtilirken 'iç savaş' söyleminde bulunan Torun için harekete geçmemesi manidar karşılandı.

Kaynak: Dünya Bülteni

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 22:20
  1. Fidan Ekiz
  2. Hollanda
  3. Arap Baharı
  4. Güney Torun
  5. CHP İstanbul Gençlik Kolları
  6. CHP

YORUM YAZ

  • Allahın bir kulu Allahın bir kulu 1 sa önce
    Son günlerde yalan haberler bu konuda çoğaldı. Savcılar bu konuda üstüne düşeni yapmalı.
  • YILDIRIM SEYREKYILDIRIM SEYREK1 sa önce
    Chp lilerin % 99.99 bile tanımadığı birisinin söyledikleri ne kadar önemli ki ! ...
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