  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hollanda Başbakanı'ndan aşı karşıtlarına: Şiddete başvuran aptallar!
Dünya

Hollanda Başbakanı'ndan aşı karşıtlarına: Şiddete başvuran aptallar!

Hollanda'da aşı karşıtlarının eylemlerine sert müdahaleler devam ediyor. Ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlere karşı üç gece süren eylemlerde polis ile göstericiler arasında çatışmaları yaşandı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte yaptığı açıklamada, şiddete başvuran tedbir karşıtlarına 'aptallar' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 14:57:00 -
Hollanda Başbakanı'ndan aşı karşıtlarına: Şiddete başvuran aptallar!

Hollanda'da hükümetin koronavirüse karşı aldığı üç haftalık kısmi kapanmalara karşı ülkenin birçok yerinde protesto etildi. Koronavirüs tedbirlerine karşı 3 gün süren eylemlerde polis ile göstericiler arasında çatışmaları yaşandı.

Güvenlik güçleri, çevreyi ateşe verip havai fişek atan eylemcilere tazyikli su, köpekler ve atlı polislerle müdahale etti.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte bugün yaptığı basın toplantısında, Cuma gününden bu yana ülkenin çeşitli şehirlerindeki ayaklanmaların 'protesto görüntüsü altındaki saf şiddet' olduğunu söyledi. Her zaman protesto hakkını savunacağını da sözlerine ekleyen Başbakan Rutte, "Fakat aptalların saf şiddet kullanmasını asla kabul etmeyeceğim" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklara kritik uyarı: Bütün yatırımınız çöpe gidebilir
Ekonomi

Altın alacaklara kritik uyarı: Bütün yatırımınız çöpe gidebilir

Altın fiyatlarının yükselmesi sonrası piyasada yaşanan hareketliliği fırsat bilen üçkağıtcılar akılalmaz yöntemlerle vatandaşları dolandırma..
Merkez Bankası'ndan bomba bir karar daha! 100 baz puan indirdi
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan bomba bir karar daha! 100 baz puan indirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk Lirası zorunlu karşılıklara uygulanan faiz/nema oranını 18 Kasım'dan geçerli olacak şekilde 1..
Temel Karamollaoğlu asgari ücret için o rakamı işaret etti
Siyaset

Temel Karamollaoğlu asgari ücret için o rakamı işaret etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, asgari ücretin 4 bin 500 liranın üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay