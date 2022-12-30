  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Hollanda Başbakanı Rutte'yi tehdit eden kişiye hapis cezası
Dünya

Hollanda Başbakanı Rutte'yi tehdit eden kişiye hapis cezası

Hollanda'da mahkeme, Başbakan Mark Rutte'yi Telegram kanallarından tehdit eden kişiye 9 ay hapis cezası verdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-30 19:03:00 -
Hollanda Başbakanı Rutte'yi tehdit eden kişiye hapis cezası

Hollanda'da mahkeme, Başbakan Mark Rutte'yi Telegram kanallarından tehdit eden kişiye 9 ay hapis cezası verdi.

Mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, Amsterdam'da yaşayan 23 yaşındaki kişiye "tehdit" ve "terör" suçlarından toplam 21 ay hapis cezası verildiği ve bunun 12 ayının ertelenerek 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Açıklamada, hakkında mahkumiyet kararı verilen kişinin halka açık Telegram kanallarında "Eski dünyayı yık", "Ateş et", "Parlamentoya saldır ve ölümcül kuvvetle düzensizliği temizle" şeklinde mesajlar paylaşarak parlamentoya karşı terör ve Rutte'ye karşı tehdit suçunu işlediği kaydedildi.

Hapis cezası verildi

Savcılığın 33 ay hapis cezası talep ettiği ifade edilen açıklamada, sanığın ruh sağlığının yerinde olmadığı ve dışarıdan gelen etkiye çok açık olduğu için mahkemenin indirime gittiği vurgulandı.

Açıklamada, sanığın 2021 yazından bu yana tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak, mahkemenin 9 aylık hapis cezasının infazının tamamlandığına hükmettiği bilgisine yer verildi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23