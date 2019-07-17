Hokey: 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2 - Alanya'daki açık alan hokeyi şampiyonasında, Türkiye-İtalya karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle yarına ertelendi



ANTALYA (AA) - 21 Yaş Altı Kadınlar Açık Alan Hokeyi Avrupa Şampiyonası 2'de Türkiye-İtalya karşılaşması hava muhalefeti nedeniyle ertelendi. Alanya Avsallar Spor Kompleksi'nde 8 ülkenin katılımıyla yapılan şampiyonanın dördüncü gününde 4 karşılaşma oynandı.

B Grubu'nda İskoçya, Avusturya'yı 1-0, Galler de Çekya'yı 3-0 yendi. A Grubu'nda ise Ukrayna, Polonya'yı 7-4 mağlup ederken, Türkiye-İtalya karşılaşması İtalya'nın 2-0 üstünlüğüyle sürdüğü sırada hava muhalefeti nedeniyle yarıda kaldı. Türkiye-İtalya karşılaşması yarın saat 11.00'de kaldığı yerden devam edecek.

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