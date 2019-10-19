Hoffenheim Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Hoffenheimsahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Bu dev maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Hoffenheim Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında Hoffenheim sahasında Schalke 04'ü konuk edecek. Bu dev maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya dair yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Hoffenheim Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Hoffenheim Schalke 04 maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hoffenheim Schalke 04 maçı 20.10.2019 Pazar günü saat 19.00' da başlayacak. Mücadele S Sport 2'den naklen yayınlanacak.

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