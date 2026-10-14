Hoffenheim - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor. Kara Kartal, Marsilya ile çıktığı ilk maçtan 3 puanı kapmıştı. Attığı 4 golle 4. sırada yer alan Beşiktaş Avrupa maç takvimi doğrultusunda başladığı gibi ilerlemek istiyor.

HOFFENHEİM - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında sahne alacak olan kritik Hoffenheim Beşiktaş maçı, 15 Ekim Perşembe günü oynanacak. Almanya'nın Sinsheim şehrindeki PreZero Arena'da (SNP Arena) gerçekleşecek olan mücadele, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlı ekip, ilk hafta maçında Fransız temsilcisi Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek turnuvaya muhteşem bir başlangıç yapmıştı. Kartal, zorlu deplasmandan da 3 puanla dönerek grupta kayıpsız ilerlemeyi hedefliyor.

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin en çok merak ettiği konuların başında yayıncı kuruluş geliyor. Büyük bir heyecana sahne olacak Hoffenheim Beşiktaş maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Karşılaşmayı hakem Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetecek. Maçın şifresiz yayınlanacak olması, tüm Türkiye'nin bu heyecanı ortak ekranda yaşamasını sağlayacak.

BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında geride kalan maçları ve önümüzdeki fikstür takvimi şu şekildedir:

Beşiktaş 4 - 1 Olympique Marsilya (17 Eylül 2026 - 1. Hafta)

TSG Hoffenheim - Beşiktaş (15 Ekim 2026 - 2. Hafta)

Beşiktaş - Crystal Palace (22 Ekim 2026 - 3. Hafta)

Celtic - Beşiktaş (5 Kasım 2026 - 4. Hafta)

Beşiktaş - Hapoel Be'er Sheva (26 Kasım 2026 - 5. Hafta)

Bayer Leverkusen - Beşiktaş (10 Aralık 2026 - 6. Hafta)

Beşiktaş - Union Saint-Gilloise (21 Ocak 2027 - 7. Hafta)

Omonia - Beşiktaş (28 Ocak 2027 - 8. Hafta)