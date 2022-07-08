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Gündem Hocasına yuh çeken yarın kurşun da sıkar
Gündem

Hocasına yuh çeken yarın kurşun da sıkar

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Hocasına yuh çeken, yarın kurşun da sıkar" başlıklı yazısı...

Yeniakit Publisher
2022-07-08 11:02:00 -
Hocasına yuh çeken yarın kurşun da sıkar

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Hacettepe Tıp Fakültesi mezuniyet töreninde, yeni mezun olan bir öğrenciyle dekan Deniz Demiryürek arasındaki diyaloğu değerlendirdi ve diğer öğrencilerin edepsizliğine tepki gösterdi.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı:

Önceki gün Konya’da bir doktorumuzu daha kaybettik..

Katilin bahanesi olarak iddia ediliyor ki, annesi anjiyo olmuş da..

Sonra vefat etmiş de..

Vefatın müsebbibi olarak doktoru görüyormuş da..

Onun için doktoru öldürmüş, ardından da intihar etmiş..

Neresinden bakarsanız bakın, vicdansızca işlenmiş bir cinayet..

Mantıksız bir saldırı..

Dram içinde dram..

Böyle bir olay karşısında, hem doktorlar için güvenlik önlemlerinin artırılması adına adımlar atılmalı..

Ki, hemen belirtelim, bu cinayeti önlemede güvenlik önlemlerinin herhangi bir faydası olması mümkün değildi. Çünkü katil de, bir güvenlik görevlisi idi..

Ama güvenlik önlemlerinin yanı sıra, doktorların hasta yakınları ile gereksiz görüşmeleri yerine, daha profesyonel bilgilendirme metodlarının devreye alınması gerekir..

Bunun yanı sıra, kader bilincinin, tüm insanlarımıza tekrar tekrar anlatılması da gerekir..

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