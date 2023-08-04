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Spor Hocası resmen açıkladı! Manchester City ve Atletico Madrid...
Spor

Hocası resmen açıkladı! Manchester City ve Atletico Madrid...

Yeniakit Publisher
2023-08-04 16:40:00 -
Hocası resmen açıkladı! Manchester City ve Atletico Madrid...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, İzmir ekibi Altay'da görev yaptığı dönemde şans verdiği 17 yaşındaki Efe Sarıkaya ile Manchester City ve Atletico Madrid'in ilgilendiğini söyledi.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, İzmir ekibi Altay'da görev yaptığı dönemde şans verdiği 17 yaşındaki Efe Sarıkaya ile Manchester City ve Atletico Madrid'in ilgilendiğini söyledi. 

Başkent ekibi Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevini yürüten Sinan Kaloğlu, verdiği bir röportajda oldukça dikkat çeken bir transfer itirafında bulundu.

Daha önce Altay'da teknik direktörlük yapan Kaloğlu açıklamasında, İzmir ekibinde görev yaptığı dönemde forma verdiği genç oyuncu ile Manchester City ve Atletico Madrid'in ilgilendiğini söyledi.

Sinan Kaloğlu "Süper Lig'de Altay'da göreve geldiğimde son haftalarda 16 yaşında Efe Sarıkaya'yı oynattım. Daha sonra da milli takımlara gitmesine vesile oldum. Altay Kulübü, Efe için çok ciddi bonservis piyasası belirledi. Manchester City, Atletico Madrid gibi kulüpler Efe ile ilgileniyor." ifadelerini kullandı.
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