Hoca’nın hayalini Reis gerçekleştirdi

Hoca’nın 1997’de açıkladığı “Yeniden Büyük Türkiye Projesi”nde yer alan yüksek hızlı tren hatları, Çanakkale köprüsü, boğaza tüp geçit, 80 şehre havaalanı ve İstanbul’a 3. Köprü projeleri de Başkan Erdoğan döneminde hizmete dönüştü.

Ömrünü İslam davasına adayan, tam bağımsız bir Türkiye için yılmadan, usanmadan çalışan Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın yarım kalan Türkiye hikayesi, nihayete erdi. 28 Şubat cuntacıları tarafından başbakanlık koltuğundan indirilen Erbakan Hoca’nın akamete uğratılan neredeyse tüm projeleri, bir bir hayata geçirildi. 4 defa partisi kapatılan, mahkum olan ancak hayallerinin peşinde koşmaktan vazgeçmeyen Erbakan’ın 1967-1997 yılları arasında gündeme getirdiği seçim vaatleri ve hayalleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın hamleleri ile gerçek oldu.

Taksim camii yükseliyor

1987 yılında Necmettin Erbakan, CHP zihniyeti tarafından yasaklanan başörtüsünün okullarda ve devlet dairelerinde serbest bırakılacağını defalarca haykırdı. 28 Şubat sürecinde tavan yapan başörtüsü yasağı, 2013 yılında Erdoğan döneminde çözüldü. 1996 yılında kurulan Necmettin Erbakan Hükümetleri döneminde gündeme gelen Taksim Camii hayalini de takoz olundu. “Taksim’e cami yaparak İstanbul’un fethini tamamlayacağız” diyen Milli Görüş’ün efsane lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Taksim Camii hayali, medya baskısıyla karşılaştı. Sonrasında ise tarihin karanlık sayfalarında yerini alan ve “postmodern darbe” olarak nitelendirilen 28 Şubat darbesi gerçekleşti. Başkan Erdoğan’ın tarihi atılımıyla gerçeğe dönüşen Taksim Camii, bu yıl sonu ibadete açılacak.

Ayasofya’da prangalar kırıldı

Merhum Erbakan, Ayasofya’nın açılması için, 29 Mayıs 1977’de Taksim’de miting yaptı, hatıra rozetler bastırdı. 86 yıllık Ayasofya hasreti ise Erdoğan’ın dirayeti ile sona erdi. Ülkemizin en büyük özlemlerine son veren, kronik problemleri tek tek çözen Erdoğan, milletin gönlüne altın harflerle ismini yazdırmayı başardı. 1991 yılındaki seçim beyannamesinin ilk sıralarına sanayileşmeyi yazan Erbakan, “Şeftaliden başka bir şey üretemeyiz” görüşünü savunanlara inat Türkiye’de ağır sanayinin temelini attı. Bugün ise Erdoğan önderliğinde Türkiye, kendi tankını, kendi gemisini kendi uçağını hem üretiyor hem de ihraç ediyor.

Türkiye projelerle donatıldı

Türkiye’nin ufkunu açan Erbakan’ın İslam ülkeleri arasında ekonomik iş birliği amacıyla geliştirdiği D - 8 projesini hayata geçirmek yine Erdoğan’a nasip oldu. 1997’nin ilk günlerinde Necmettin Erbakan’ın “Yeniden Büyük Türkiye Projesi” başlığı ile açıkladığı vizyon belgesi de yıllar sonra nihayete kavuştu. Hocanın hayali olan yüksek hızlı tren hatları, Çanakkale köprüsü, boğaza tüp geçit, 80 şehre havaalanı ve İstanbul’a 3. köprü de AK Parti tarafından hizmete açıldı. İstanbul’da yapımı tamamlanan 3’üncü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2016’da kullanıma sunuldu. ‘Osmangazi’ adı verilen İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nün ise 42 ay süren inşaatın ardından 2016’da kurdelesi kesildi.

Trenler dört bir yanda

Asya ve Avrupa’yı ilk kez deniz tabanının altından karayolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli, 20 Aralık 2016’da açılırken, Çanakkale köprüsünün 2023 yılında hizmete girmesi planlanıyor. Necmettin Erbakan’ın “Ankara-Konya Hızlı Tren” hayali 2011’de gerçekleştirildi. Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı, 23 Ağustos 2011’de Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Hoca’nın “Ankara- İstanbul Hızlı Tren” hayali ise 2014 yılında Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti tarafından gerçeğe dönüştürülerek milletin hizmetine sunuldu.