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İSLAM Hoca isyan etti: Gidip köpeği ağzından öpüyorsun...
İSLAM

Hoca isyan etti: Gidip köpeği ağzından öpüyorsun...

Yeniakit Publisher
2023-08-09 01:52:00 - 2023-08-09 01:54:04

Son dönemde bazı çevreler tarafından abartılan hayvanlarla öpüşme gibi haller hocayı isyan ettirdi.

Son dönemde bazı çevreler tarafından abartılan hayvanlarla öpüşme gibi haller hocayı isyan ettirdi.

Konuyla ilgili olarak hoca, 'Kedi ve köpek derece kazandı. Ana ve babanın derecesi indi. İlla benim de bir hayvanım olacak. Evlerde beslenen hayvanlar için bu her şeyi yapar, vay efendim çok akıllı, tuvaletini gösterdiğimiz yerde yapar ve gözlerimize bakarak bizi anlıyor diyor. Babanın kayınbabanın elini öpeyim mi? diye bana soruyorsun. Gidip köpeği ağzından öpüyorsun. Dünya çıldırdı.' dedi.

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Yorumlar

emre

Evde kedi beslemek sünnettir. önce bunu bil ham softa

Muhammed genç

Evet hocam biz ne ettikki çocuklarımız Ana sının elini,ayağını öpmek yerine leri öper oldu...!???
TÜM YORUMLARA GİT ( 8 )
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