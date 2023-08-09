Hoca isyan etti: Gidip köpeği ağzından öpüyorsun...

Son dönemde bazı çevreler tarafından abartılan hayvanlarla öpüşme gibi haller hocayı isyan ettirdi.

Konuyla ilgili olarak hoca, 'Kedi ve köpek derece kazandı. Ana ve babanın derecesi indi. İlla benim de bir hayvanım olacak. Evlerde beslenen hayvanlar için bu her şeyi yapar, vay efendim çok akıllı, tuvaletini gösterdiğimiz yerde yapar ve gözlerimize bakarak bizi anlıyor diyor. Babanın kayınbabanın elini öpeyim mi? diye bana soruyorsun. Gidip köpeği ağzından öpüyorsun. Dünya çıldırdı.' dedi.