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Aktüel ‘Hobi’ diye başladı 2 bin eser üretti
Aktüel

‘Hobi’ diye başladı 2 bin eser üretti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaşayan Hasan Turgut, 10 yıldır ormanlık alanlardan topladığı ağaç parçalarını ahşap oyma sanatıyla işleyerek 2 bine yakın mutfak ve süs eşyası üretti.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:43:00 -
‘Hobi’ diye başladı 2 bin eser üretti

Soğanlıyörük köyünde ikamet eden Turgut, 11 yıl önce emekli olduktan sonra hobi olarak ahşap oyma sanatıyla ilgilenmeye karar verdi. İlk olarak evinin altında 30 metrekarelik atölye kuran Turgut, çeşitli ağaç parçaları topladı. Zamanla kendini geliştiren Turgut, ağaç parçalarını mutfak ve süs eşyasına dönüştürerek 10 yılda 2 bine yakın eser ortaya çıkardı.

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