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Yerel Hobi bahçesine uyuşturucu operasyonu
Yerel

Hobi bahçesine uyuşturucu operasyonu

Yeniakit Publisher
2023-08-15 20:25:00 -
Hobi bahçesine uyuşturucu operasyonu

Ankara’nın Sincan ilçesinde dron kullanılarak tespit edilen iki ayrı hobi bahçesine uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda operasyon başlatıldı.

Operasyonda dron kullanılarak yapılan tespitin ardından Ş.K. ve O.T. isimli şüphelilerin Yeni Cimşit Mahallesi'nde bulunan iki ayrı hobi bahçelerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada toplam 178 Kök skunk bitkisi, 150 gram kubar esrar, renkli reçeteye tabi 59 adet ilaç ile 4 adet ekstazi isimli uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gerekli tahkikat işlemlerine başlandı.

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