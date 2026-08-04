  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dev bankadan gram altın için dikkat çeken tahmin! Petrol dibi gördü! Intel’den TSMC’nin paketleme hâkimiyetine maliyet hamlesi Çin’in gizemli savaş uçağı J-36 yeniden görüntülendi Srebrenitsa'dan yola çıkan konvoy başkente ulaştı! Vicdan hareketi Türkiye'den Filistin'e köprü oluyor Büyükçekmece'deki korkutan olayda sevindiren haber geldi! Dünya Karpuz Günü, festival havasında kutlandı Askeri hareketlilik sonrası Mısır ve Suudi Arabistan'dan jet hızında hamle MİT Başkanı İbrahim Kalın, İsrail'in uykusunu kaçırdı Hiç kimse bilmiyor: Sütlü kek mi, yoğurtlu kek mi daha çok kabarır? Pamuk gibi kalıyor
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Petrol dibi gördü!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alican Öztekin Giriş Tarihi:

Petrol dibi gördü!

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran 'ayeni saldırıların durdurulduğunu ve bir anlaşmanın "ana hatları üzerinde uzlaşıldığını" açıklamasının ardından petrol fiyatları son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

#1
Foto - Petrol dibi gördü!

ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları, yatırımcılar arasında Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş güzergahının yeniden açılabileceği yönündeki umutları artırdı.

#2
Foto - Petrol dibi gördü!

Brent petrolün fiyatı, günü yaklaşık yüzde 6 düşerek 83 doların altına indi.

#3
Foto - Petrol dibi gördü!

Petrol fiyatları, son haftalarda dalgalı bir seyir izledi.

#4
Foto - Petrol dibi gördü!

ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşta gerilimin yükselmesi fiyatları artırırken, barış görüşmelerine ilişkin ümit vadeden açıklamalar, fiyatların gerilemesine yol açmıştı.

#5
Foto - Petrol dibi gördü!

ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlaması ve Umman çevresindeki bazı tankerlere yönelik saldırıların güvenlik endişelerini artırması sonrasında petrol fiyatları, geçtiğimiz ay yüzde 20’den fazla yükselmişti.

#6
Foto - Petrol dibi gördü!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ertuğrul Özkök'e soruşturma! Cumhurbaşkanı'na hakaretten hesaba çekiliyor!
Gündem

Ertuğrul Özkök'e soruşturma! Cumhurbaşkanı'na hakaretten hesaba çekiliyor!

Gazeteci Ertuğrul Özkök hakkında, katıldığı bir televizyon programında sergilediği Haddini Aşan ifadeleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başs..
Sera Kadıgil hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" soruşturması
Gündem

Sera Kadıgil hakkında “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “tehdit” soruşturması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında, İzmir'deki mitingde yaptığı k..
Tek kelime ile rezalet! Boynunda taşıdığı ahlaksızlığa jet soruşturma
Gündem

Tek kelime ile rezalet! Boynunda taşıdığı ahlaksızlığa jet soruşturma

Katıldığı programda boynunda taşıdığı altın kolyeye benzer şeyi göstererek bunun acil durumlarda kullandığı bir ‘sapkın oyuncağı’ olduğunu a..
Terörsüz Türkiye sürecinde iktidara kurulan tuzaklar! "En küçük hata ağır sonuç doğurabilir"
Gündem

Terörsüz Türkiye sürecinde iktidara kurulan tuzaklar! "En küçük hata ağır sonuç doğurabilir"

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ramazan Topdemir, "Terörsüz Türkiye Sürecinde İktidara Kurulan Tuzaklara Dair Notlar" başlıklı yazısında, yürütüle..
Şara ilk kez anlattı! Tüm bölge için gerekliydi
Dünya

Şara ilk kez anlattı! Tüm bölge için gerekliydi

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, eski rejimin ortadan kaldırılmasının yalnızca Suriye açısından değil, bölgenin geleceği için de zorunlu old..
Hürmüz Boğazı'nda tarihi uzlaşma! Arakçi: Müzakerelerde son aşamaya gelindi
Gündem

Hürmüz Boğazı'nda tarihi uzlaşma! Arakçi: Müzakerelerde son aşamaya gelindi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran ile Umman arasında Hürmüz Boğazı'ndaki deniz taşımacılığı krizini çözmeye yönelik yürütülen müzaker..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23