Petrol dibi gördü!
ABD Başkanı Donald Trump’ın İran 'ayeni saldırıların durdurulduğunu ve bir anlaşmanın "ana hatları üzerinde uzlaşıldığını" açıklamasının ardından petrol fiyatları son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD Başkanı Donald Trump’ın İran 'ayeni saldırıların durdurulduğunu ve bir anlaşmanın "ana hatları üzerinde uzlaşıldığını" açıklamasının ardından petrol fiyatları son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.
ABD Başkanı Trump’ın açıklamaları, yatırımcılar arasında Hürmüz Boğazı’ndaki geçiş güzergahının yeniden açılabileceği yönündeki umutları artırdı.
Brent petrolün fiyatı, günü yaklaşık yüzde 6 düşerek 83 doların altına indi.
Petrol fiyatları, son haftalarda dalgalı bir seyir izledi.
ABD ve İsrail’in İran’a karşı yürüttüğü savaşta gerilimin yükselmesi fiyatları artırırken, barış görüşmelerine ilişkin ümit vadeden açıklamalar, fiyatların gerilemesine yol açmıştı.
ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden başlaması ve Umman çevresindeki bazı tankerlere yönelik saldırıların güvenlik endişelerini artırması sonrasında petrol fiyatları, geçtiğimiz ay yüzde 20’den fazla yükselmişti.
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