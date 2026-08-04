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Siklospora salgınında ilk ölümler bildirildi!

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Siklospora salgınında ilk ölümler bildirildi!

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşanan siklosporiyaz salgınıyla bağlantılı olarak iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Michigan'ı etkileyen siklosporiyaz salgını kapsamında iki ölüm tespit edilmiştir. Tıbbi kayıtlara göre her iki kişinin de ciddi altta yatan sağlık sorunları bulunuyordu. Bu sağlık sorunları siklosporiyaz ve buna bağlı gelişen sıvı kaybından etkilenmiş olabilir. Bu iki vakaya ilişkin başka bilgi paylaşılmayacaktır." denilldi.

#1
Foto - Siklospora salgınında ilk ölümler bildirildi!

Departman, siklosporiyaz nedeniyle ölümün oldukça nadir görüldüğünü belirterek, enfeksiyonun "genellikle yaşamı tehdit eden bir hastalık olmadığını" belirtti. Şimdiye kadar Michigan'da toplam 11 bin 234 vaka tespit edilirken, bunların 193'ü hastaneye kaldırıldı.

#2
Foto - Siklospora salgınında ilk ölümler bildirildi!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) de internet sitesinde yayımladığı açıklamada, "Bu salgın kapsamında Michigan'da altta yatan sağlık sorunları bulunan iki kişinin siklosporiyazla ilişkili olarak hayatını kaybettiğinden haberdarız" ifadelerine yer verildi.

#3
Foto - Siklospora salgınında ilk ölümler bildirildi!

Siklosporiyaz, taze gıda veya suya bulaşabilen mikroskobik bir parazitin neden olduğu enfeksiyon sonucu ortaya çıkıyor ve enfekte kişilerde şiddetli ishale yol açabiliyor. CDC'ye göre ABD'de siklosporiyaz vakaları normalde ilkbahar ve yaz aylarında artış gösteriyor. Hastalık sezonu genellikle mayıs ayı başından ağustos ayı sonuna kadar sürüyor.

#4
Foto - Siklospora salgınında ilk ölümler bildirildi!

CDC verilerine göre bu sezon ABD genelinde 18 binden fazla yerel kaynaklı siklosporiyaz vakası belirlendi.

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