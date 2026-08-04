Siklospora salgınında ilk ölümler bildirildi!

ABD'nin Michigan eyaletinde yaşanan siklosporiyaz salgınıyla bağlantılı olarak iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Michigan Sağlık ve İnsan Hizmetleri Departmanı'ndan yapılan açıklamada, "Michigan'ı etkileyen siklosporiyaz salgını kapsamında iki ölüm tespit edilmiştir. Tıbbi kayıtlara göre her iki kişinin de ciddi altta yatan sağlık sorunları bulunuyordu. Bu sağlık sorunları siklosporiyaz ve buna bağlı gelişen sıvı kaybından etkilenmiş olabilir. Bu iki vakaya ilişkin başka bilgi paylaşılmayacaktır." denilldi.